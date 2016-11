Det er du som skaper rasisme | Anja Catrine Venås

Takk til deg som sa «hei» og kalte meg «pene bitch» på gebrokkent norsk, da jeg gikk alene gjennom Brugata halv ti på kvelden. Du som plutselig ble stor i vennegjengen din, og gikk mot meg med et intenst blikk, med munnen åpen og ransaket meg med blikket. Opp og ned. Så opp igjen. Og da jeg ikke ga deg den oppmerksomheten du ville ha, responderte du med å kalle meg en «jævla hore».

Privat

Slike som deg gjør meg redd

Jeg hadde mye sminke på meg. Det er greit. Men jeg gikk i en sort bukse, joggesko og en stor parkas. Ikke at bekledningen min burde ha noe å si for hva du kaller meg, men det hadde kanskje gjort at jeg hadde skjønt det litt bedre. Selv om det er en absurd tanke.

Aldri har en hvit gutt sett på meg med det blikket du ser på meg med

Fordi det var tidlig på kvelden, ble jeg ikke redd. Men det er slike personer som deg som gjør at jeg er redd for å gå alene senere på kvelden, uansett om det er ved Oslo S eller på Frogner.

Aldri tenkt vondt om de med en annen hudfarge

Takk for at du legger grunnlaget for forståelsen min for rasisme. Jeg har aldri hatt en vond tanke om noen med en annen hudfarge enn meg selv. Jeg har aldri gitt et stygt blikk til noen, bare fordi de tror noe annet enn hva jeg tror. Og det at du oppførte deg slik mot meg, gjør ikke at jeg tror de som ligner på deg er som deg.

Noen få ødelegger for alle

Men jeg skjønner at andre tror det. For det er ikke første gang jeg er blitt snakket til på den måten av en med en annen etnisitet enn meg selv. Da jeg bodde i New York, kunne man ikke gå gjennom gatene i kjole uten at noen slengte kommentarer. Men aldri har en hvit gutt sett på meg med det blikket du ser på meg med. Heller aldri kalt meg de samme tingene. Jeg vet at ikke alle er sånn. Jeg vet at det er noen få som ødelegger for alle andre.

Hindrer at vi godtar en blandet kultur

Og jeg vil fortelle deg, du som kastet kommentarer til meg lørdag kveld, jeg vil fortelle deg og hele den vennegjengen din som ler høylytt etter jeg har gått: Det er dere som ødelegger for at nordmenn godtar en blandet kultur. Dere skaper rasisme.

Og det er forferdelig synd.

