Det er for mye tøys, forestillinger og turer i skoletiden

Jeg som elev opplever at jeg har dårlig tid hele tiden, men det er én ting å ha dårlig tid fordi vi har fått dårlig tid. En helt annen sak er å ha dårlig tid fordi lærerne og kommunen tar fra oss tiden vi trenger til å jobbe og bruker den til andre unødvendige ting.

Jeg har i lang tid syntes at vi får altfor liten tid til å jobbe med ting på skolen og for mye tid til å se på forestillinger og være på turer.

Ikke rart folk sliter

Jeg prøver ikke å legge all skylden på lærerne, men noe av skylden må de rett og slett ta. Hvis man absolutt må ha disse turene og forestillingene, så må vi i hvert fall få bedre tid. Det er tåpelig at lærerne må begynne å låne timer av hverandre. Vi trenger den timen de låner like mye som den vi får.

Jeg synes spesielt kommunen burde ta seg sammen.

Skolen kan ikke bare gi oss masse mål som de forventer vi skal kunne når de samtidig tar fra oss helt utrolig mange timer og bruker dem til ikke-faglige og useriøse ting.

Det er ikke rart folk sliter på skolen når de må sitte hjemme og jobbe til fingrene brenner - med ting de kunne ha gjort på skolen.

Jeg vet at de fleste forestillinger og kommunale påfunn er dønn kjedelige og bortkastet tid. Tid som jeg som elev kunne brukt på viktigere ting, ting som kunne hjulpet meg videre i livet.

Selvfølgelig er det alltid noen som sier at «det er jo noen som synes det er morsomt». Da sier jeg: Ja, noen som synes det er morsomt, men ikke nyttig. Det er jo det samme som å ha egne timer til å spille spill bare fordi noen synes det er morsomt.

Unødvendig og dyrt

Smale tidsfrister gir oss et lite innblikk i hvordan arbeidslivet på et kontor ville vært, men vi går fortsatt bare i 9. Klasse.

Vi trenger ikke å vite hvordan arbeidslivet er ennå. Vi har mer en god nok tid til å finne ut det senere.

Selv om det kan få folk som ikke jobber så mye til å skjerpe seg, kan det også ha en helt motsatt effekt. Det kan få folk til å hoppe av og slutte å jobbe fordi det blir for mye arbeid.

For å hjelpe de flinke barna kan man i stedet gi dem litt mer arbeid så de også får noe å bryne seg på

Det finnes mange barn som er naturlig flinke i alle fag og ikke trenger å øve så mye, men de barna som ikke er det får bare masse arbeid og ekstremt mye hjemmearbeid. For å hjelpe de flinke barna kan man i stedet gi dem litt mer arbeid så de også får noe å bryne seg på.

Jeg tror løsningen på dette problemet er å ha færre pålagte forestillinger og turer fra kommunen. Da kan man dra på forestilling hvis man har tid.

Jeg er lei av lite tid på grunn av kommunale forestillinger eller turer. De er kanskje morsomme, men unødvendige og dyre.

