Det er ikke bare å lappe sammen skadene på miljøet | Anne Grete Vatne-Larsen

Det jeg syns er mest fascinerende med klima, energi, miljø og natur, er at det omfatter alt. Denne tematikken er ikke bare et lite dilemma vi kan skru av og på, men noe som alltid er der. Ganske enkelt fordi naturen er vårt livsgrunnlag. Hvis den ødelegges, fjernes dette grunnlaget.

Naturen kan trekkes inn i mange settinger i dagliglivet ditt; hva du spiser, hva du har på deg, hvordan du kommer deg fra A til B, hvor ofte du går ut med søppelet, og om du kaster søppelet i riktig dunk.

Privat

Innarbed gode rutiner

Nå er det jo ikke sånn at vi skal gå rundt og tenke miljø for hvert skritt vi tar. Men når vi har fått innarbeidet gode rutiner, skjer det meste av seg selv. Du pusser vel tenner før du legger deg, og du slår vel av lyset når du går ut av rommet?

Heldigvis er det mye som kan repareres når det gjelder miljø

Grunnen til at vi alle burde tenke i alle fall litt miljø, er som sagt at det er livsgrunnlaget vårt. Når stillaset raser vekk under oss, kan vi ikke angre på at vi ikke bygde det mer solid. Bare synd at da er det for sent.

Ikke lett å angre

Når yndlingsbuksen din får et hull kan du bare sy det igjen, men så enkelt er det ikke for miljøet. Det lar seg ikke lett gjøre å lappe sammen de skadene vi forårsaker. Heldigvis er det mye som kan repareres når det gjelder miljø også. Når vi reduserer klimagassutslipp, vil utslippene etter hvert forsvinne fra atmosfæren og ozonlaget kan normaliseres.

Det som ikke er så lett å trykke angre på, er de artene som dør ut og forsvinner for godt på grunn av menneskelig aktivitet.

Vi unge er fremtiden

I dag ønsker regjeringen å utvinne enda mer olje fra Barentshavet. Dette til tross for at de påstår at de skal drive bærekraftig utvikling til fordel for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi som er unge i dag, er fremtiden. Hvis vi samler oss om å ta vare på jorden ved å gjøre det vi kan, vil vi merke positive endringer i løpet av livene våre.

