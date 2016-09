Det er ikke bare negativt å sende nakenbilder

Nakenbilder, eller «nudes», er blitt et stort problem. Mange sender bilder av hverandre der de ikke har på seg klær.

Det er egentlig mellom to personer, men ofte er det flere enn bare disse to som får sett det.

Jeg vet helt ærlig ikke hva jeg synes. Alle mener at dette bare er negativt, men det kan være positivt også. En jente som sender et lettkledd bilde av seg selv, føler seg ikke dårlig da.

Hun føler seg bra, og kanskje føler hun seg pen? Hva er negativt med det?

Får kompliment tilbake

Det er nok en del som er uenig med meg, og mener at man ikke bør gjøre sånt for å føle seg bra, men vet dere hva? Det er ganske vanskelig å føle seg bra nok og pen nok når du er en jente på 15.

Så hvis en gutt spør, så sender man som regel et bilde. Og når man får et kompliment tilbake, er det positivt.

Gutten som spør føler seg også bra, hvis han får et nakenbilde. Jenta hadde ikke sendt et bilde til en gutt hun ikke likte i det hele tatt.

Men det er negativt om gutten lagrer bildet uten tillatelse, sender det videre og publiserer det på nett. Det er respektløst og helt idiotisk.

Jeg prøver å forstå hvorfor han sender bilder videre, og det eneste jeg kan forstå er at det må være for å skryte til vennene sine. Vise at han får sånne bilder. Være litt kul.

Kan ødelegge jobbmuligheter

Det er selvfølgelig dumt hvis et nakenbilde blir lagt ut på nett. Du får det ikke tilbake, og det ligger der for alltid.

Det kan ødelegge for jobbmulighetene dine. Det kan ødelegge for fremtiden. Det ikke jenta som er dum her, det er de som legger ut bildene – sender dem videre.

De irriterer meg, og gjør meg så inderlig sur. Det jeg vil frem til er at det ikke bare er negative sider ved å sende nakenbilder. De som gjør det negativt, er de som ikke egentlig har noe med saken å gjøre.

Jeg mener i alle fall at det kan komme noe positivt ut av å sende nakenbilder, og det er jeg nok ganske alene om.

Men det bør jeg ikke være, fordi man skal ikke skamme seg hvis man har sendt et nakenbilde.

