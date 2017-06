Det er ikke kult å klage | Max Dahl Svendsen (15)

«Det er så mye press» og «ungdom sliter på grunn av press fra foreldre og venner». Dette er setninger vi ofte leser i dag, og det har begynt å irritere meg.

Skryter av problemene sine

Jeg er selv ungdom. Jeg er sosial med venner, og jeg er aktiv med idrett. Likevel kjenner jeg meg ikke igjen når jeg hører folk syte om alt presset.

Det virker som om det er blitt kult å ha problemer.

Det virker som man forteller om alt det negative man utsettes for bare for å få oppmerksomhet og likes i sosiale medier. Det er nærmest slik at folk skryter av å ha sosial angst eller spiseforstyrrelser.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi må gjøre det kult å være tøff

Det kan virke som det er status å være offer. Når ble det kult å være offer? Jeg syns i hvert fall ikke det er det.

Drite litt i alle følelser om ditt og datt og heller være positiv selv om det er tungt.

Selv om mange sliter med ekte plager, er det på tide å gjøre det kult å være en som ikke klager. Det er på tide å gjøre det kult å være en tøffing.

Vi må ta oss sammen. Drite litt i alle følelser om ditt og datt og heller være positiv selv om det er tungt.

Livet er tøft: «Deal with it».

Det er bare oss selv som kan velge hvilken rolle vi vil ha. Den sytende og stakkarslige som skylder på alle andre. Eller den som tar ansvar selv og forsøker å være konstruktiv i stedet for negativ.

Det er mulig å endre seg. Det er mulig å rette oppmerksomheten mot noe annerledes.

