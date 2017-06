Det er ingen menneskerett å ha en eplehage sentralt i Oslo | Agnes Nærland Viljugrein

I et Si ;D-innlegg 6. juni spør Matilde Reinholdt Belsvik (21) om det skal gå så langt at veletablerte byområder skal rives ned for å få plass til alle sammen innenfor Oslos grenser.

Belsvik er oppvokst i en villa på Grefsen og er bekymret for fortetting i barndomsstrøket.

Politikerne må ta ansvar

Selv skal jeg snart ut av et soverom i 5. etasje på Tøyen og inn i min aller første leilighet.

Men den leiligheten kommer til å bli veldig dyr hvis politikere ikke begynner å ta ansvar snart.

Hindre økt boligpris

Hva er egentlig det største problemet med boligmarkedet i Oslo i dag? Det er at det er altfor dyrt å kjøpe for vanlige folk og at det er for store forskjeller.

Dersom vi skal gjøre noe med boligprisene, må det bygges flere boliger i hovedstaden.

Det vil ikke nødvendigvis gjøre boligene rundt kollektivknutepunktet på Storo billigere, men med generelt flere boliger i hovedstaden vil etterspørselen dempes, og prisene vil ikke fortsette å presses oppover.

Alle må kunne bo i Norges beste by

I kampen mot en by der forskjellene mellom øst og vest er enorme, kan ikke byrådet i Oslo la interessene til enkeltpersoner styre boligpolitikken i det som er Europas raskest voksende hovedstad.

Det er Osloungdommen som bør brøle, rope, rase og protestere når Oslo Høyre og Oslo Venstre snur

Arbeiderpartiet er nødt til å styre med en boligpolitikk slik at også de med lavest inntekt kan bo i Norges aller beste by.

Dette må gjennomføres med mindre vi ønsker at Oslo kun skal bli en by for de aller rikeste.

De aller, aller rikeste

Når Høyre og Venstre snur i planene om å fortette rundt Nedre Grefsen, sier de takk og farvel.

Ikke bare til alle de ungdommene som har lyst til å bo i byen de er oppvokst i, men også til alle dem som ikke har jobber der man tjener fett.

I 18 år var Oslo styrt av et byråd med Høyre, Venstre, KrF og Frp som støtteparti. Partiene lot markedet ene og alene styre boligpolitikken, noe som økte forskjellene i Oslo.

Den politikken er det kun et fåtall vinnere av: De aller, aller rikeste.

Rammer de unge hardest

Det er Osloungdommen som bør brøle, rope, rase og protestere når Oslo Høyre og Oslo Venstre snur i spørsmålene om fortetting rundt Nedre Grefsen.

For når de borgerlige partiene løper villaeiernes ærend i et spørsmål om hva slags Oslo vi vil ha i fremtiden, er det oss unge de rammer aller hardest.

Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, men det er ingen menneskerett å ha en eplehage midt i sentrum av Oslo sentrum heller.

Les flere saker om Oslos boligpolitikk her: