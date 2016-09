Det er like vondt hver gang noen kaller meg «tynn»

Jeg vil gjerne ta opp et tema som altfor sjelden blir snakket om i samfunnet: Kroppspress blant gutter og hvordan vi kan bekjempe kroppspress generelt.

Mediene snakker sjelden om kroppspress blant gutter, og det er ikke like mye kunnskap om det blant folk flest.

Vi som opplever det, holder som regel kjeft.

Det gjør vi fordi det ikke er akseptert, og mange tror ikke det er vanlig. Men tro meg. Det er så forferdelig mye vanligere enn dere tror.

Slapp unna guttegarderoben

På lik linje med unge jenter opplever gutter et sykelig stort kroppspress. Da jeg gikk i 8. klasse, skulket jeg nesten halvparten av alle gymtimene vi hadde det året.

Det mest lettvinte var å si til læreren at jeg hadde «glemt» gymtøyet. På den måte slapp jeg å skifte i guttegarderoben.

Kroppspresset i guttegarderoben på norske skoler, er mye større enn man skulle trodd

Jeg skulket ikke fordi jeg var lat, som alle i klassen trodde. Jeg skulket rett og slett fordi det kroppspresset som finnes i guttegarderoben på norske skoler, er mye større enn man skulle trodd.

Det er nesten uutholdelig.

Gutter vil ha store muskler

Hver dag snakkes det om alle jentene som opplever kroppspress og utvikler spiseforstyrrelser fordi de skal oppnå «sommerkroppen 2016».

De vil ha den perfekte kroppen slik den fremstilles i mediene. Syltynn, men likevel utstyrt med de største puppene og den fineste rumpa.

Jeg tror kroppspresset vi finner i guttegarderoben er litt annerledes enn det vi ser i jentegarderoben.

Mens jentene lengter etter å være tynnest og penest, lengter guttene etter den kraftigste kroppen med de største musklene.

«Tynn» er ikke et kompliment

Som en naturlig tynn og spinkel gutt er det like vondt hver gang noen kaller meg tynn.

Folk tror det er et kompliment å kalle noen tynn, og det skjønner jeg godt!

Flere har for eksempel blitt lært opp til at det er «sunt å være tynn». Men da jeg i hver gymtime fikk spørsmål om «hvorfor jeg var så tynn», føltes det ikke som et kompliment der og da.

Derfor vil jeg gi en klar beskjed til alle der ute! Det kan føles like ille å bli kalt tynn som gutt, som det er å bli kalt feit når du er en kraftig jente.

Alle kropper er like unike

Vi må lære barna våre at det verken er greit å kalle noen for feit eller spinkel. Vi må lære den neste generasjonen at alle kropper er like fine og like unike.

Kroppspress forekommer både i jentegarderoben og i guttegarderoben.

Hvis vi noen gang skal ha noen som helst sjanse til å bekjempe dette problemet, må vi først erkjenne at kroppspresset skjer i begge garderobene.

Kjære deg som leser dette: Kroppen din er perfekt akkurat som den er! Problemet er ikke kroppen din, men samfunnets oppfatning av hva som er «sommerkroppen».

Det er flere som mener kroppspresset går over styr:

SK2016 og kroppspress: Hør på Aftenpodden Si; D!

Kroppspresset, forventningen om å være tynnest, sterkest, sprekest, dominerer hverdagen til omtrent alle i dag. Hvordan kan vi unngå det? Vi diskuterer!

Hør den med et klikk her: