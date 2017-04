Det er på tide å faktaskjerpe oss. Her er verktøyene som hjelper deg. | Øistein Lysne Sommerfeldt

I en tid der falske nyheter og alternative fakta er blitt en del av hverdagen er det stadig viktigere å kunne vurdere informasjonen rundt oss.

I den forbindelse har Humanistisk Ungdom utarbeidet «Tenkekassa», som inneholder viktige verktøy du kan bruke i møte med en forvirrende verden.

Vern deg mot verden

Det første du finner i «Tenkekassa» er en vernemaske. Den verner deg mot enorme informasjonsstrømmer og hjelper deg å se informasjonen du møter fra avstand.

Ifølge The Consensus Project er majoriteten av verdens klimaforskere enige om at mennesker er årsaken til global oppvarming.

Likevel finnes det en liten gruppe som aktivt jobber imot fakta, gjerne med tydelige finansielle motiv.

Det kan dokumenter fra Greenpeace avsløre. Med vernemasken på er du bedre rustet til å se hvem som er en troverdig avsender. Stoler du på noen som tjener penger på å motsi vitenskap?

Drill hjernen din

Det andre du finner er en drill. Det er et viktig verktøy for å vurdere objektivt. Den kan du bruke til å rote til mønstre i hjernen din. Når vi har en oppfatning av en løsning eller en sak, er det ofte fordi vi baserer den på tidligere erfaringer.

Men kan vi virkelig stole på oss selv?

Nei, for hjernen leter alltid etter måter å bekrefte det vi allerede tror på.

Drillen minner deg på å stille deg selv spørsmålet: «Stoler jeg på dette av en god grunn, eller er det fordi jeg har fordommer?»

Vi mennesker går ofte inn de samme dørene for å lete etter informasjon

Hvis du allerede er sikker på at klimaendringene er en bløff, vil du ikke vurdere ny informasjon på en god måte.

Ingen sak har kun to sider

Alle trenger en sag, slik at du kan dele en sak i flere deler. Det er ingen diskusjoner som kun har to sider, og jo flere sider av saken du har innblikk i, jo lettere blir det for deg å gjøre en god vurdering.

Har du med sagen, kan du sortere informasjonen og se de ulike sidene av saken hver for seg.

Åpne flere dører til informasjon

Vi mennesker er vanedyr. Derfor går vi ofte inn de samme dørene for å lete etter informasjon. Når oppsøkte du ny informasjon sist?

Du vet du er faktaskjerpet når du kan si at det du tror på er vitenskapelig bevist

Med å oppsøke mener jeg ikke at du trykte på en lenke i feeden din, men at du faktisk lette etter andre synspunkter på noe.

Øksen er med i «Tenkekassa» for å hjelpe deg med å bryte opp dører.

Søk etter svar på spørsmålene dine bak lukkede dører. Kanskje les en ny avis?

Visste du at bare fem prosent av nordmenn leste tre eller flere aviser hver dag i 2015? Det viser forskning fra SSB.

Faktaskjerp deg!

Nå som vi har «Tenkekassa» er det på tide at vi faktaskjerper oss. Du vet du er faktaskjerpet når du kan si at det du tror på er vitenskapelig bevist, at du har funnet flere kilder, at du har sett saken fra ulike sider og at du har veid ulike argumenter mot hverandre.

Bruk «Tenkekassa» hver gang du møter en påstand og del den gjerne med en kompis eller en tante som absolutt bør faktaskjerpe seg.

Vil du la hjernen spinne videre om faktasjekking. Start her:

