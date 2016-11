Det er på tide å rose utenlandske snekkere

Det er ofte man hører om innvandreren som ikke har jobb. Innvandreren som ikke vil lære norsk. Innvandreren som lever på NAV. De vil ikke integrere seg, sier folk. Jeg har aldri tenkt så mye på det, blitt provosert av det eller hatt noen særlige formeninger om det.

Fascinert av å lære et nytt språk

Jeg sitter ved kjøkkenbordet og har snekkere på besøk. De diskuterer frem og tilbake på et språk jeg ikke forstår, og jeg legger ikke særlig merke til dem. Helt til han ene stiller meg et spørsmål. Snekkeren spør om jeg har en «sponge» på engelsk. Altså en svamp på norsk. Med mine litt svake engelskkunnskaper sliter jeg med å forstå hva de mener, men jeg skjønner til slutt at en «sponge» betyr svamp. Jeg gir ham svampen og fortsetter med mitt.

Ros har de gjort seg fortjent til

– Svamp, hører jeg fra snekkerne ovenfra.

– Svamp, sier han andre og ler. Ordet svamp gjentar seg flere ganger. Fascinasjonen av å ha lært seg et nytt ord imponerer meg, og jeg blir sittende smilende for meg selv.

Snekkerne vil være norske

Jeg har alltid vært en av dem som har trodd at jeg vil lære. Jeg elsker å lære, har jeg tenkt. Det å lære et nytt språk har jeg så lyst til! Hvem vil vel ikke det? Sannheten er at jeg ikke tør. Og sannheten er at jeg ikke er alene.

Men snekkerne tør. De er ikke bare integrert. De vil være norske. De synes det er gøy å lære seg norsk, og ikke bare det; de tør å lære seg det. Så jeg synes virkelig det er på tide å gi dem ros. Ros de har gjort seg fortjent til.

