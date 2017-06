Det er tilfeldig at jeg vokste opp på Grefsen. Betyr det at mitt hjem er mindre verd? | Matilde Reinholdt Belsvik

Jeg er 21 år og vokste opp i en villa på Grefsen. Kort vei til det fantastiske knutepunktet som Storo er, med alle forbindelser til resten av Oslo.

Her er boligprisene skyhøye, og nå ønsker flere politikere og utbyggere å rive husene i nabolaget og bygge blokker.

For vi skal bli mange flere i denne byen. Det er tydeligvis allerede bestemt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Urealistisk at jeg får flytte tilbake

Selv om jeg vokste opp i hus, har jeg alltid sett for meg at jeg skal bo i leilighet når jeg er ferdig med å studere.

Kanskje en toroms på Grünerløkka, om jeg en dag får råd til det.

At jeg skal få flytte tilbake til Nedre Grefsen, vil nok være helt urealistisk.

For selv om et av de store argumentene for å bytte ut villabebyggelse med blokker er at flere leiligheter betyr lavere boligpriser, trenger en ikke å være spesialist på området for å forstå at en leilighet på Nedre Grefsen vil koste langt mer enn de fleste unge i dag kan betale.

Jeg ville måtte spare i mange tiår for å ha råd. Disse leilighetene vil gå til skyhøye priser, for området er allerede såpass attraktivt.

Jeg vil måtte spare i mange tiår for å ha råd

Hvem er det egentlig vi tror vi lurer når vi sier at blokker på Nedre Grefsen vil komme de unge til gode?

Når mistet vi retten til hjemmene våre?

Jeg unner virkelig alle og enhver å bo i denne fantastiske byen. Men er det virkelig en rettighet å bo i Oslo?

Skal vi gå så langt at vi river ned veletablerte byområder og jager folk ut av hjemmene sine? Hus der familier har bodd i flere generasjoner, kun for at vi skal få plass til alle sammen innenfor Oslos grenser.

Hvorfor er det slik at vi alle er nødt til å bo i Oslo? Hvem har rett til å bestemme noe slikt?

Hvorfor skal vi rive allerede eksisterende boliger når det finnes industri og andre tomter å ta av?

Jeg har alltid hatt den oppfatningen at politikerne representerer folket. At de skal stå opp for, og forsvare, folkets rettigheter.

Når mistet vi retten til hjemmene våre? Hvorfor skal vi rive allerede eksisterende boliger når det finnes industri og andre tomter å ta av?

Ikke kast bort historiske bymiljøer

Mange av husene på Nedre Grefsen var tidligere beskyttet av Småhusplanen, og noen er til og med på Byantikvarens Gule liste i Kulturminnesøk.

Jeg har flere ganger stusset over hvem som har bestemt at disse husene ikke lenger er verdt å bevare.

Skal vi kaste bort historiske bymiljøer, og ødelegge noe av det som gjør Oslo så spesielt? Mangfoldet. De ulike byområdene.

Skal vi la Oslo føye seg inn i rekken av anonyme betongbyer, kun for å oppnå stempelet «internasjonal storby»?

Det er ikke slik at jeg mener noen har større rett til å bo i Oslo enn andre. Selvfølgelig er det bare en tilfeldighet at jeg vokste opp på Grefsen.

Men betyr det dermed at mitt hjem er mindre verdt? At jeg bør få mine foreldre til å selge huset slik at det kan bygges blokker, som kun de mest velstående i samfunnet har råd til uansett?

Fordi vi alle har rett til å bo i Oslo?