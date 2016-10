Det er vanskelig å få legeerklæring med psykiske lidelser, Isaksen

Kjære, Torbjørn Røe Isaksen, vi blir ofte glemt. Vi med psykiske plager. De plagene ingen ser. Hei, jeg går på videregående og sliter med angst og depresjoner. Jeg finnes også.

Halvparten av dagene våkner jeg med tungt bryst. Da vet jeg at det blir en dårlig dag. Hver eneste dag er angsten til stede. Det er så utmattende. Jeg føler jeg trenger en pause, men jeg kan ikke. Jeg har lyst på en utdanning, ikke tro noe annet. Det hadde bare vært fint å kunne ta en pause iblant. Jeg er så sliten.

Vanskelig legeerklæring

Siden fraværsgrensen kun gjelder ugyldig fravær, er det ikke noe problem, sier du. Men jeg skal fortelle deg noe.

Det er dessverre fortsatt sånn at psykiske lidelser ikke er noe som danser lett på tungen til enhver du møter.

For mange slipper ikke ordene ut av munnen. Da Isaksen, er det rimelig vanskelig å få tak i legeerklæring.

Du sier dere satser på helsesøstertjenesten og ungdomspsykiatri. Men det er for tidlig å innføre fraværsgrensen nå. Du starter i feil ende.

Vi skulker ikke fordi vi vil

Fraværsgrensen er for trangsynt og du skjærer alle over en kam. Rent akademisk sett er fraværsgrensen en briljant idé. I et land hvor alle har det bra og skulk bare forekommer fordi man føler man kan ta seg friheten uten konsekvenser. Men slik er det altså ikke.

Nå ber jeg deg avbryte prøveperioden, Isaksen

Vi lever i 2016, i et land der 15 til 20 prosent av barn og unge mellom tre og 18 år sliter med psykiske plager.

Disse plagene fører til nedsatt funksjon, og omtrent åtte prosent i denne aldersgruppen fyller kravene for psykiske lidelser. Håper ikke jeg trenger å si noe mer.

Skal vi grue oss?

Jeg vil ikke at dette skal bli den nye normalen, den normalen du er i ferd med å lage. Skal det bli normalt at skoledagen er noe vi presser oss gjennom, noe vi gruer seg til? For mange er skoledagen allerede ille nok som den er. Du gjør ikke de svake sterkere.

Nå ber jeg deg avbryte prøveperioden, Isaksen. For jeg, i likhet med flere tusen ungdommer over hele landet, har fått nok. Bølgen av leserinnlegg, blogginnlegg, Facebook poster og andre uttalelser har kanskje roet seg, men vi skal ikke gi oss.

Snart er det jeg som stryker, og da mister du en skoleglad og arbeidsvillig ungdom, som du egentlig ville hjelpe fremover, men som du heller klarte å dytte ned i en grøft.

Fraværsgrensen både støttes og kritiseres:

