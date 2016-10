Det fossile hjørnet: Alle politistasjoner i Oslo har et tilbud som heter Trygghetsprogrammet | Dag Harald Drevsjø

Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D.

Politiet i Oslo har patruljer på arbeid hele døgnet for å forebygge at kriminalitet skjer, og hjelper publikum når de ringer med både små og store saker.

Oslo er en trygg by

Sammen med Oslo kommune og andre samarbeidspartnere arbeides det kontinuerlig med tiltak for å trygge byens befolkning. Politiet er på jobb for trygghet, lov og orden.

I en storby som Oslo skjer det ting som vi skulle ha vært foruten, det er ikke alt det er mulig å forebygge.

Likevel mener vi at Oslo er en trygg by. Vi har i de senere årene hatt nedgang i ungdomskriminaliteten, innbrudd i bolig og lommetyveri for å nevne noe.

Oslo politidistrikt sine forebyggende enheter på politistasjonene jobber kontinuerlig for at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, på skolen og i fritiden. Dette gjør vi sammen med mange andre.

Ta kontakt

Føler barn og unge seg utrygge, eller opplever noe ubehagelig, er det viktig å snakke om dette hjemme, eller med en voksen, og lage planer for hvordan en skal bli trygg.

Vi har i de senere årene hatt nedgang i ungdomskriminaliteten

Er ungdom utsatt for kriminalitet og opplever en offentlig utrygghet etter dette, har alle politistasjoner i Oslo et tilbud som heter Trygghetsprogrammet.

Ta kontakt med lokal politistasjon for mer informasjon. Politiet kan kontaktes pr. e-post, sosiale medier, politikontakt på skoler eller ringe 02800 og 112 ved nødstilfelle.

