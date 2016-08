Det fossile hjørnet: Firerkravet var ingen overraskelse | Torbjørn Røe Isaksen

Vi vil ha en skole hvor elevene lærer mer, og læreren er nøkkelen for å få det til.

Derfor må vi heve kvaliteten og statusen til lærerutdanningen.

Det er grunnen til at regjeringen fra i høst har skjerpet kravene for å komme inn på nettopp lærerutdanningen.

Gjelder kun T1- eller P2-elever

Firerkravet gjelder for dem som kun har karakter i enten T1 eller P2. Det gjelder ikke for dem som har valgt matematikk S1, S2, R1 eller R2 som programfag.

Hver høst er det mange ungdommer som opplever at de ikke kommer inn på den utdanningen de ønsker seg på første forsøk.

Som en overgangsordning ønsket vi å gi motiverte søkere med tre i matematikk en ekstra mulighet. De fikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg likevel.

124 studenter greide dette, men andelen som ikke klarte det var høy.

Skjønner at de er skuffet

Kvinne (20) skriver i et innlegg på Si ;D 24. august at hun var en av dem som strøk, og at hun er uenig i innføring av firerkravet.

Jeg skjønner at de som ikke besto forkurset, er skuffet. Samtidig bør ikke firerkravet ha kommet som en overraskelse. Vi varslet for to år siden at dette skulle innføres.

Jeg håper Kvinne (20) gjør som mange av disse – at hun tar opp karakteren sin i matematikk som privatist, slik at hun kan starte på den lærerutdanningen hun ønsker.

