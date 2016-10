Det fossile hjørnet: Vi får stadig henvendelser fra folk som opplever seg diskriminert | Hanne Bjurstrøm

Dette innlegget ble publisert i «Det fossile hjørnet» i Si ;D.

Kjære Abdirahman Hassan,

Jeg leste innlegget ditt på Si ;D i Aftenposten 26. september, hvor du beskrev hvordan en etnisk norsk venn av deg, som er dårligere kvalifisert enn deg, fikk en jobb dere begge hadde søkt på.

Som Likestillings- og diskrimineringsombud vet jeg dessverre at den erfaringen du beskriver ikke er unik, og at mange vil kjenne seg igjen i det du skriver.

Vi får stadig henvendelser fra folk som opplever seg diskriminert i rekrutteringsprosesser, og vi vet også fra nyere norsk forskning at et navn som ikke klinger typisk norsk, kan være nok til å stille langt bak i køen når arbeidsgivere rekrutterer.

Jeg er opptatt av å jobbe for at den i søknadsbunken som faktisk passer best til å utføre en jobb, får jobben, uavhengig av for eksempel hva du heter, hvor gammel du er, om du er mann eller kvinne eller om du må bruke heis istedenfor trapp.

Jeg mener norske arbeidsgivere må se at dette også er i deres egeninteresse.

Jeg vil gjerne at du tar kontakt med oss for å diskutere det du har opplevd, om du ønsker at vi skal se nærmere på saken eller har forslag til andre måter vi kan arbeide på!

