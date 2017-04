Dette er Norges største utfordring | Else Karin Bjørheim

Når man leser overskriften vil man kanskje tenke på miljø, klima, migrasjon eller internasjonale maktforhold. Jeg mener likevel at vi har et annet viktig problem: velferdsstaten.

Misforstå meg rett, men velferdsstaten er ikke bærekraftig med den utviklingen vi har, og det er få som tar opp problemet.

Akkurat derfor er det kanskje vår tids største utfordring.

Flere eldre – større utgifter

Vi lever stadig lengre og pensjonerer oss stadig tidligere. Da alderspensjonen ble innført i 1936, var det slik at man gikk av ved fylte 70 år.

På denne tiden var forventet levealder rundt 72 år, og dermed var ikke utgiftene så veldig høye med denne ordningen.

Nå er saken annerledes.

Forventet levealder var i 2015 på rundt 82 år. Når en gjennomsnittlig person går av med pensjon ved fylte 67, blir en dermed pensjonist i 15 år.

Privat

Stadig flere lever også til de blir 100. Det betyr også 100-åringene er pensjonister i mer enn 30 år. Flere eldre betyr at det er færre i arbeid per pensjonist.

Dette vil altså gi større utgifter for Norge i fremtiden.

Ønsker stadig mer

Vi har fordeler i verdenstoppen og har en av de beste sykelønnsordningene. Det er noe som også medfører et høyt sykefravær.

Vi ønsker blant annet å innføre karensdager

I Norge får man nemlig full lønn fra første dagen man er syk. I Sverige innførte man i 1991 én karensdag, altså en dag uten lønn før de får mellom 70 og 90 prosent lønn fra dag to.

I Norge er vi rett og slett prosentvis nesten dobbelt så mange syke som Sverige. Vi bruker rundt 36 milliarder kroner til sykepenger årlig, men få tør å si at de ønsker å redusere det ved karensdager.

Samtidig ønsker vi stadig flere fordeler.

I 8. mars-toget i Stavanger i år var det blant annet en parole om at man ønsker 6-timers arbeidsdag. Hvordan skal man da ha inntekter til velferdsstaten Norge?

Kutte 70 milliarder

Jeg og Unge Høyre mener at man skal ha en bærekraftig fremtid.

I en resolusjon kalt «Prioriteringer for fremtidens velferd», har vi flere forslag til hvordan man skal videreføre velferdsstaten ved å kutte om lag 70 milliarder kroner.

Vi ønsker blant annet å innføre karensdager, gå gjennom en pensjonsreform og avskaffe fylkeskommunen for å kutte litt i utgifter til byråkratiet.

Det viktigste er likevel at problemet blir sett og at man kommer med tiltak for å løse utfordringen.

Fordi vi unge vil gjerne ha en bærekraftig velferdsstat i fremtiden også.

