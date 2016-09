Dikt: Apropos flyktningene | Mathilde Stokke

Du står der med mange andre voksne rundt deg

De er der, men ingen legger merke til deg

Du står ved et hjørne og leter etter foreldra dine

og ser andre barn uten sine

Noen ber og andre gråter

Du ser de som går om bord i bitte små båter

De tar tak i penga og dytter deg i,

og det er ingenting du kan si

På båten er det lite mat og drikke

og ingen vei å stikke

Et barn skal ikke ha det sånn

De skal ikke kunne se bånn

De skal ikke leve i et mareritt

De skal ha skole med tavle og kritt

Mange lar seg opprøre av den pågående flyktningekrisen:

Haakonsen har også engasjert seg om dem som må flykte på grunn av klima:

