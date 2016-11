Dine tiltak vil bli dømt av fremtidens skoleelever, klima- og miljøminister Helgesen | Synnøve Gimse

Kjære Vidar Helgesen. Noen ganger er det viktig å være modig. Særlig dersom man er klima- og miljøminister.

Jeg heter Synnøve Gimse og er fra KFUK-KFUM Global. Jeg traff deg i et møte sammen med flere norske ungdomsorganisasjoner fredag for to uker siden.

Der ga jeg deg en grønn genser med teksten «Green Hero». Mer enn noensinne trenger vi en minister som tør å vise lederskap i kampen mot klimaendringene. Det krever mot.

Ansvar for vår menneskelige sivilisasjon

Klimapolitikk handler blant annet om hvorvidt vi godtar oljeboring, hvor vi investerer pengene våre, og hvordan vi organiserer samferdselen i samfunnet.

Det er beslutninger som tas utenfor ditt departement, men det er beslutninger som angår din jobb som klima- og miljøminister.

Det ligger mye ansvar på skuldrene til en klima- og miljøminister. Ja, faktisk en betydelig del av ansvaret for at vår menneskelige sivilisasjon ikke går under.

Vi trenger helter, og jeg håper du vil være en grønn helt på klimaforhandlingene i Marokko.

Fra mitt perspektiv som historiestudent lurer jeg på hva fremtidens skoleelever vil lære om oss. Jeg tror at det vi de neste årene gjør eller ikke gjør for å bekjempe klimaendringene, vil ha en sentral del i fremtidens historiebøker.

Ikke for å «ta deg»

Historien har en tendens til å fremstille folk, som for eksempel Hitler og Gandhi, som onde eller som helter. Jeg tror ikke akkurat du vil bli fremstilt som ond, men jeg tror at fremtidens skoleelever vil dømme dine tiltak som minister, og det trengs mer handling enn vi har sett så langt for å bli fremstilt som en helt.

Det trengs mer handling enn vi har sett så langt for å bli fremstilt som en helt

Det er mye ansvar, men derfor vil jeg understreke det jeg sa til deg forrige uke: Vi i KFUK-KFUM Global og YMCA er ikke til stede i Marokko for å «ta deg», men vi er her for å heie deg frem.

Jeg var på plass på FNs klimaforhandlinger i Marokko forrige uke. Der bodde jeg på Camp Climate sammen med unge mennesker fra alle verdens hjørner, med mange spennende historier og perspektiver. Dit er du hjertelig velkommen til å stikke innom i løpet av tiden du tilbringer i Marokko, og få noen tips til hvordan du kan bli en grønn helt!

Les flere innlegg om klima:

Hør Aftenpodden Si; D: Slik kan du være med på å redde verden

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.