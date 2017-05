Ditt søppel kan drepe kuene våre | Julie Linnehol

Det er ikke uvanlig å se det. Søppel som folk bare hiver fra seg i naturen, blir bare vanligere og vanligere.

Alt fra tyggegummi til ølbokser kan man finne over alt, til og med ute på jorder.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jorder der våre bønder dyrker mat både til oss mennesker og fôr til dyrene. Dette kan være livsfarlig, både for deg og for husdyr.

Kutter seg innvendig

En ølboks i grovfôret kan bety døden for den stakkars kuen som er uheldig nok til å spise den.

Metallboksen blir skåret i små biter av redskapene bøndene bruker, og de havner i magen på kuen.

Da kutter kuen seg innvendig, og det kan føre til store skader og i verste fall død.

At dette er et problem i vårt samfunn, her som vi har alle muligheter til å gjenvinne avfallet vårt, er både latterlig og utrolig trist.

Gjør meg forbannet

Folk bryr seg ikke om avfallet deres dreper mange husdyr i Norge, og at bøndene taper mange hundre tusen kroner på det.

Selv jobber jeg i et melkefjøs, og jeg har opplevd flere ganger å finne søppel i fôret, alt fra døde dyr til skarpe plast- og metallbiter.

Det gjør meg forbannet. Folk bryr seg så lite om jorden vår, og ikke minst om bonden som jobber steinhardt hver dag for å skaffe oss de beste matvarene vi kan få tak i.

Så jeg ber dere som leser dette: Vær så snill, tenk før dere forsøpler, det kan koste liv.

