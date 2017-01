Dobbelt statsborgerskap handler ikke om å bedra. Det handler om inkludering. | Agnes Lusti

Statsborgerskap i Norge gir stemmerett, retten til å arbeide i og oppholde seg i Norge på ubestemt tid. Hvis en person med norsk statsborgerskap søker statsborgerskap i et annet land, må personen gi fra seg sitt norske statsborgerskap.

Tilsvarende må de som søker om å få innvilget søknaden om norsk statsborgerskap, gi fra seg det opprinnelige statsborgerskapet sitt. Da risikerer flere å bli statsløse.

I Norden tillater alle landene dobbelt statsborgerskap bortsett fra Norge.

Flere er positive

SV og Venstre har i høst foreslått å fjerne forbudet mot dobbelt statsborgerskap. Norges innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har tidligere sagt at hun sikter på å legge frem en utredning til Stortinget om dobbelt statsborgerskap.

Privat

Dette har per dags dato ikke skjedd.

Også KrF, MDG, Senterungdommen, AUF i Oppland, Sør-Trøndelag og Hordaland, Unge Høyre og UDI har stilt seg positive til dobbelt statsborgerskap.

Mulighetene for «dobbeldipping», som vil si å motta velferdsgoder fra to land, er nærmest umulig.

I dagens samfunn er ikke statsborgerloven med prinsippet om ett statsborgerskap nok. Det globaliserte samfunnet vi bor i, trenger å møtes med nytenkning for å tilrettelegge for integrering og for å skape en felles nasjonalistisk følelse bygget på felles tanker og mål.

«Dobbeldipping» er nærmest umulig

Det er kjent i så å si hele Europa at Norge har velferdsytelser av høyeste klasse. Dobbelt statsborgerskap vil ikke føre til at det blir lettere for andre å komme til Norge for å få tilgang til disse velferdsgodene. Mulighetene for «dobbeldipping», som vil si å motta velferdsgoder fra to land, er nærmest umulig.

Som en del av «hylekoret» mener jeg at en lovendring som lettere tillater dobbelt statsborgerskap, vil gi nye landsmenn muligheten til å kunne stemme. Det vil føre til økt inkludering i samfunnet. Dobbelt statsborgerskap handler ikke om å kunne bedra det norske systemet for penger og velferdsytelser.

Den handler om å gi permanente borgere i Norge like muligheter.

Vi er blitt lovet et svar i høst. Nå er det 2017, og vi har fortsatt ikke hørt noe. Hvor blir det av svaret?

Forfatteren er deltager i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk er forfatterens egne.

