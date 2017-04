Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten. Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer.

Først ut er Jakob Semb Aasmundsen (20) som tidligere har skrevet om egne fordommer, feminisme, ateisme og homofili.

Jeg er blitt kalt pedofil for å snakke ut om homofiles rettigheter. Jeg har fått høre at jeg bør bli kastrert fordi jeg er feminist.

Personangrep og sinne er hverdagskost for mange samfunnsdebattanter. I verste fall får man drapstrusler for meningene sine.

Dette er selvfølgelig et problem. Ikke bare for oss som må stå i det, men også for ytringsfriheten. Mange vegrer seg mot å ytre seg i frykt for «nettrollenes» vrede.

Likevel mener jeg at dette ikke er det største problemet ytringsfriheten står overfor om dagen.

Fra vår høye sosialliberale hest

De av oss som kaller seg stolte bærere av «åpenhetens parole», har nemlig begynt å stemple alle som er uenige med oss som «troll».

Vi avfeier all kritikk som «hat».

Vi ser all motstand som ikke kommer i form av velformulerte leserbrev, som «netthets».

Det er blitt en slags hersketeknikk mot alle tradisjonelle meninger. Mot meningene som ikke går overens med våre egne.

Vi avfeier all kritikk som «hat»

Ikke bry deg om nettrollene, forteller vi hverandre. Trollene er sneversynte, og frustrasjonen og sinnet deres er høyreekstremistiske grynt.

Kos dere i den svette kjellerleiligheten deres, tenker vi fra våre høye, liberale hester.

Ulike verdensbilder

Men skal det være ulovlig å være skeptisk til gay pride eller et tredje kjønn? Skal det være sosialt selvmord å være imot innvandring? Skal religiøse og konservative stemmer bli tiet?

For meg er slike meninger vanskelig å forstå. Jeg skulle ønske at de ikke hadde fotfeste i dagens samfunn. For meg er slike ytringer kalde gufs fra fortiden.

Men vi må likevel slippe dem til.

Vi har ulike verdensbilder, ulike moralske rettesnorer. Og i et mangfoldig, åpent demokrati må vi ta alle stemmer seriøst.

Hvis vi ikke gjør det, kommer de til å søke til andre som vil.

Hvor åpne er vi?

Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders og Sylvi Listhaug har vunnet terreng nettopp på grunn av denne kampen mot liberal, politisk korrekthet.

Odins soldater og Visjon Norge har vokst frem på grunn av en følelse av å bli marginalisert av oss sosialliberale.

Disse har ønsket de vi kaller «nettroll» inn i varmen, mens vi avfeier dem som demagoger og hatgrupper som setter «oss» mot «dem».

Men er det noe «oss» i vår retorikk? Hvor åpne og lyttende er vi når det gjelder meninger vi ikke er enige i?

Gro et par eggstokker!

Vi skal jobbe mot rasisme, homofobi og kvinneundertrykkelse i samfunnsdebatten, og vi må ta drapstrusler på ytterste alvor. Vi skal selvfølgelig ikke tillate grov netthets.

Men vi skal også være bevisste på at ikke alt er netthets. De vi kaller «nettroll» er noen ganger bare våre meningsmotstandere.

Det å få krass kritikk er skremmende, og det å bli fortalt at du tar feil er ubehagelig. Det er likevel noen ganger viktig. Det er på tide å gro et par eggstokker og ønske «nettrollene» velkommen!

