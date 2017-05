Lærere i dag er kanskje undervurdert. Lønnen er ikke den høyeste og du blir muligens tatt litt for gitt. Så her kommer en liten hyllest.

Kjære norsklærer. Du lærte meg å skrive smått og stort og er grunnen til at jeg kan skrive dette innlegget.

Kjære samfunnsfagslærer. Du oppfordret meg til å være samfunnsengasjert og lærte meg om historiens store tabber, slik at vi ikke skal begå de samme tabbene.

Kjære mattelærer. Du ga meg innsikt i hvordan jeg kan holde styr på økonomien min og hvordan det økonomiske systemet fungerer.

Kjære naturfagslærer. Du lærte meg at vi må ta vare på jorden, og at vi må tenke på fremtiden innen energi.

Respektløse elever og lange kvelder

Tusen takk for at dere stiller opp til tross for respektløse elever og lange kvelder.

Tusen takk for at dere lærer oss å bli gode mennesker og å ta vare på hverandre.

Tusen takk for at dere lærer oss verdien av en god utdanning og hjelper oss fremover i livet.

Knut Kringstad

Hadde det ikke vært for dere, hadde jeg ikke vært engasjert i ungdomsorganisasjoner eller visst hvordan jeg hiver meg inn i avisspaltene med meningene mine.

Dere er virkelig en viktig ressurs for en positiv fremtidsutvikling og reflektert ungdom!

Jeg beklager på det sterkeste

Det er trist å se at dere opplever elever som ikke ser verdien i læring og er respektløse.

Heldigvis er dere en av grunnene til at det i dag blir færre og færre slike elever. Dere lærer dem nemlig om hvordan livet fungerer og hvordan verden er sammensatt.

Om ikke du som samfunnsfagslærer hadde lært meg om politikk, hadde ikke jeg uttalt meg om sakene som engasjerer meg, og uten kunnskapen fra norskfaget hadde jeg aldri klart å skrive slike innlegg.

Jeg beklager på det sterkeste at lærere blir sett ned på og undervurdert, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe, men dessverre er det vanskelig for en person å endre på normene i et helt samfunn.

Så tusen takk, kjære lærer. Du er viktig, og jeg har enorm respekt for den flotte jobben du gjør!

