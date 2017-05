Du som drikker deg full for å slippe deg løs | Martha Melklid

Når jeg sier at jeg ikke drikker alkohol, virker det som folk føler seg fornærmet.

«Hvorfor ikke?»

«Du kan jo drikke litt bare du ikke blir full?»

«Går det bra at jeg selv drikker?»

Alle disse spørsmålene har jeg hørt et par ganger for mye, og det har ført til at jeg ofte unngår sammenkomster hvor alkohol er inkludert.

Alkohol er blitt en del av vår identitet og er den viktigste fritidsaktiviteten til skremmende mange nordmenn.

Store kontraster

Helt ærlig forstår jeg ikke hvorfor folk vil drikke alkohol med mindre de ser etter en virkelighetsflukt.

Etter å ha bodd seks år i Spania, ser jeg store kontraster mellom drikkekulturen i Norge og her.

I Norge drikker vi for å tørre mer, snakke med fremmede og slippe oss løs. Her i Spania drikker man et glass øl eller vin med tapas fordi det er godt.

Man drikker ikke for å bli full, og det synes jeg er bra.

Hadde jeg selv lest denne teksten for noen år siden, hadde jeg følt meg angrepet.

Alkohol var min virkelighetsflukt, og det fikk meg til å slappe av. Dette var før jeg innså at man ikke bør være avhengig av et rusmiddel for å ha det gøy eller føle seg bra rundt andre.

Vi må lære oss å snakke og «slippe oss løs» med andre uten én i promille

Vi må lære oss å snakke og «slippe oss løs» med andre mennesker uten én i promille. Vi må lære oss å tørre å danse uten å være nærmest bevisstløse.

Still deg spørsmålet

Til deg som er forelder og drikker deg full rundt barna, vil jeg bare si: Skjerp deg.

De med barn må ta ansvar, fordi med en gang man blir brisen, merker barna det. Det skal ikke mye til før de føler seg utrygge i ditt selskap.

Dropp å ta med barna i selskaper hvor alkohol er sentralt. Mange voksne kan ikke drikke alkohol uten å bli fulle.

Og still deg selv dette spørsmålet: Er det gode vennskap og bekjentskap jeg har, om jeg føler at jeg MÅ drikke for å kunne snakke og ha det gøy med dem?

