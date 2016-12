Du trenger ikke kjøpe mer mat enn du spiser i julen! | Kristina Othille Hetland Schennum

Hver jul kaster vi enorme mengder mat. Hvor mye kaster du? Vi kjøper mer og spiser mer, men hvor blir det av restene? Dette er et stort problem, og hvor mye vi kaster, øker betraktelig. Hva kan vi gjøre med det? Og hvem kan gjøre noe med det?

Økt matsvinn i julen

Det økte forbruket i julen kan være et resultat av at maten er billigere, og at mange har god råd. Butikkene får oss til å kjøpe mer i forkant av julehøytiden, og de kommer blant annet med tilbud som «tre for to». Mange er blitt flinkere til å sortere maten før det havner i søppelet, men den blir likevel kastet.

Det er skandaløst å kaste så mye som vi gjør i julen

Ifølge en sluttrapport fra ForMat-prosjektet om matsvinn i Norge mellom 2010–2015 kaster hver person i Norge over 42 kilo mat i året. I 2015 var matsvinnet på totalt 355 128 tonn, og 60 prosent av dette kommer fra privathusholdninger. Og i julen øker matsvinnet enda mer. Disse tallene må vi forbedre i året 2017. Vi må være mer bevisst på hva vi kjøper og hvor mye vi kjøper. Vi har store nok problemer med matavfall fra før, hvorfor øke det i julen?

En høytid for kos

Du trenger ikke å kjøpe mer mat enn du spiser, men om du først har gjort det, kan du spise det som restmat. Det er skandaløst å kaste så mye som vi gjør i julen. Det er en høytid der man skal man kose seg ekstra mye, og derfor blir det kjøpt mer mat i den perioden enn det blir til vanlig. Likevel kan man lære seg å kjøpe inn bare det man spiser opp. Så, kjære forbruker, dette forbruket kommer til å øke betraktelig med årene. Vil du som forelder være et dårlig forbilde for barna dine?

Les flere innlegg og kommentarer om avfall:

Hør Aftenpodden Si ;D: Slik kan du være med på å redde verden

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.