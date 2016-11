Du trenger ikke leve opp til kjærestekravene

Før i tiden var det å gå ut å spise, dra på kino eller dra på piknik det beste man kunne gjøre med kjæresten eller daten sin. I dag, i 2016, er det derimot bare én ting som er greit blant unge: «Netflix and chill».

Ofte blir gutten sett ned på av vennene sine om han ikke har fått jenta til sengs før de er blitt kjærester. Det å ha det gøy og hyggelig sammen blir ofte satt til side. Alt skal dokumenteres, og om man kysser skal det legges ut på sosiale medier, for da får man ofte kommentaren: #couplegoals2016.

Sex skal skje naturlig

Unge kjærester tenker altfor mye på alle de kravene som stilles. Man glemmer å vise følelser og kjærlighet for hverandre. Så unge som vi er, skal det absolutt ikke være en selvfølge å ha sex. Det skal komme naturlig. Både jenta og gutten skal være klar for det, og det skal i hvert fall ikke stilles krav til det av noen andre. Det blir for dumt. Det handler om respekt overfor dem det gjelder.

Det å ha det gøy og hyggelig sammen blir ofte satt til side

Før var det skamfullt å kjøpe porno på butikken. I dag er porno kun et tastetrykk unna, og det er helt gratis. Den tilgjengeligheten tror jeg øker forventningene til guttene. Sex fremstilles som noe helt annet enn det som det faktisk er.

Kravene må vekk, og presset må senkes

Som jente kan jeg uttale meg om at det å miste jomfrudommen er noe stort. Det er noe man føler usikkerhet rundt, og noe som kan skape mange rykter.

Alle er forskjellige, og vi har alle forskjellige behov for sex, og derfor er det ekstra viktig at det aldri stilles krav i guttegjengen, eller at gutten forventer for mye av jenta.

Kravene må vekk, og presset må senkes. Det er kun vi ungdommer som kan gjøre noe med det, og det må gjøres noe med.

Kjære lovebirds, turtelduer, flørtepuser og kjærester! Jeg heier på dere og håper dere slipper det presset som kommer fra alle rundt. Gjør det som passer dere best, for det blir best.

