Eg deler ein viktig del av meg. Men kven deler eg med? | Ingeborg Træen Brekke (18)

Ikkje tenk på kven som ser, kven som har makt. Ikkje tenk på at det som er personleg, ditt eige, det som ikkje lenger er ditt når du deler. Ikkje tenk på det du delte ein sommarkveld, lett brisen, det som eigentleg var ganske hysterisk. Ikkje tenk på det, for du har jo valt at det du deler er privat.

Eg deler for å ha eit minnealbum som er kjekt å sjå tilbake på. Eg deler for å vise kven eg er, kva eg står for og korleis livet mitt er.

Eg deler fordi eg ønskjer at menneska i livet mitt skal vite kvar eg er, kven eg er med og kva eg driv med.

Eg deler fordi eg er stolt over den eg er.

Eg deler når livet stuper

Eg deler òg fordi eg er lei meg. Eg deler når livet stuper og eg treng medkjensle.

Eg deler i alle fall då, fordi eg verkeleg treng støtte. Når motgangen blir for tung å bere aleine, då deler eg.

Eg deler dei eg har mista fordi det er viktig å snakke om.

Eg deler situasjonane der kroppen blir ukontrollerbar

Eg deler når det skjer noko fantastisk morosamt. Eg deler når magen vrir seg i smerte av latter.

Eg deler latteren som er umogeleg å stoppe, fordi det er så sinnssjukt.

Eg deler òg kjærleiken, det sterkaste av alt eg kan dele.

Eg deler situasjonane der kroppen blir ukontrollerbar og eg ligg i bakken medan eg hiv etter pusten fordi alt er så hysterisk. Eg deler helgas festivitetar fordi dei treng merksemd.

Eg deler ein viktig del av meg

Eg deler òg kjærleiken, det sterkaste av alt eg kan dele. Eg deler til dei eg er glad i, med godord og blomar. Eg deler fine middagar, kveldar og stunder.

Eg deler ein viktig del av meg.

Men kven deler eg med? Med vener, familie, kjærast, sysken, slekt, syskenborn, klassekompisar, lærarar, tilfeldige?

Eller deler eg med ein firkant av vedunderleg teknologi som strekk seg over heile verda?

