Ei lita oppsummering i korleis det burde vere i filmindustrien

Kjære jente (16). 31. oktober kunne ein lese innlegget ditt om rasisme knytt til skodespelrollar. Dette som svar til Xueqi Pangs innlegg.

Her meiner du at vi må slutte å påpeike dei svært klare skilnadane mellom kvite og mørkhuda i samfunnet.

Vi kan ikkje sjå vekk

Eg er einig i at det er ille at svarte får svekka moglegheiter på grunn av noko så banalt som hudfarge. Men ein kan ikkje få slutt på rasismen i verda utan å snakke om han.

Ja, inndelinga av menneskjer i ulike «rasar» er moralsk galt. Men vi kan ikkje sjå vekk frå at det skjedde, menneskeheita vart i lang tid delt inn i rasar.

Eg seier ikkje at rasisme er den personlege børa di viss du er fødd blond og blåauga. Dette er ikkje eit angrep.

Men ein må erkjenne at det er ein ubalanse i samfunnet, og ikkje minst i filmindustrien.

Du synst det er ille at ein kvit, god skodespelar må gje frå seg moglegheita til å spele ein karakter av anna etnisk opphav. Ein kan jo ikkje ein gang sjå at Johnny Depp er kvit i indianarfilmen The Lone Ranger, seier du.

Dei må få moglegheita

Eg skal vere snill og ikkje peike på problema med at det verkar som du antek at det umogleg kan finnast flinke skodespelarar med ein bakgrunn frå dei mange innfødde folkegruppene på det nordamerikanske kontinent.

Men dette er i seg sjølv bevis på problemstillingane Xuequi Pang tok opp i sitt innlegg.

Ein kan ikkje få anerkjente skodespelarar av ein minoritetsbakgrunn, viss dei aldri får moglegheita

Ein kan ikkje få filmstjerner og anerkjente skodespelarar av ein minoritetsbakgrunn, viss dei aldri får moglegheita.

Som ei lita oppsummering i korleis det burde vere i media:

Kvit Katniss og mørkhuda Rue i Hunger Games: null problem. Kvit Kong Haakon i Kongens nei: Noko anna hadde vel vore utenkeleg? Kvit Mulan: Tja, ikkje heilt ideelt.

