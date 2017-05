Eksamen er som Crocs. Praktisk og forutsigbart. | Leon Solve Mossing Knudsen

Alida de Lange D'Agostino skriver i Si ;D 11. mai at eksamen er som Crocs: Utdatert. Først syntes jeg at sammenligningen med Crocs var tullete. Ved nærmere ettertanke likte jeg den veldig godt.

Crocs er rettferdig

En ting jeg tror at jeg og Alida er helt enige i er at Crocs ikke er et særlig attraktivt fottøy. Jeg vil gå så langt som å si at det ikke er ett eneste menneske i verden som kler Crocs. Det er dermed likt for alle.

I en ideell verden hadde alle hatt råd til sko av ypperste klasse, men slik er det ikke.

Noen har råd til Marc Jacobs, mens andre må nøye seg med Vans. Siden alle går med Crocs, eller kommer opp i eksamen som det heter, så blir forskjellene mindre.

Får du Crocs, men forventer Converse, kan skuffelsen selvfølgelig bli stor.

Det systemet du foreslår, skaper større forskjeller der elever med ressurssterke foreldre kan score høyt, mens de som ikke har det, scorer lavt.

Man kunne betalt en student til å gjøre oppgavene sine og scoret bra. Karakteren din kan derfor bestemmes ut ifra størrelsen på lommeboken din, ikke deg selv.

Om alle har Crocs, fjernes dette problemet.

I en ideell verden

Skolen skal ikke tilrettelegge seg at noen elever planlegger skoleløpet sitt dårlig. Crocs er derfor forutsigbart, og man vet hva man får. Får du Crocs, men forventer Converse, kan skuffelsen selvfølgelig bli stor.

Privat

Om du på forhånd vet at du får Crocs, kan det egentlig være ganske greit.

I en perfekt verden hadde alle kommet opp i alle grunnfagene, og man kunne begynt forberedelsene i det man begynte på skolen.

For eksamen er ikke lagt opp slik at man skal lese 4 timer kvelden før, men at man skal få prøvd kunnskapen man har tilegnet seg gjennom skoleåret.

Du nevner også at noen er flinke på muntlige presentasjoner. Men det er selvfølgelig ikke alle, man fjerner ikke alt av muntlige oppgaver av den grunn.

Skolen skal tilby et mangfold av vurderingsformer, og eksamen bør være én av dem.

Jeg sier derfor ja til Crocs, ja til forutsigbarhet og ja til like premisser for alle. Derfor sier jeg ja til eksamen.

