Eksamen før russetid kan realiseres | Jørgen Dommerud

I 1979 ble eksamen på videregående skole flyttet etter russetiden. Dette gjennomførte Arbeiderpartiet for å dempe russefeiringen. Som de fleste av oss har sett, har ikke dette fungert slik venstresiden trodde. Russen fester ikke mindre enn de gjorde da, og det har heller resultert i dårligere eksamenskarakterer og lavt oppmøte i undervisningen i mai.

Privat

Eksamen med hodepine og uggen mage

Russefeiringen er en privat fest som staten i utgangspunktet ikke skal blande seg inn i, men ordningen med utsatt eksamen har bare virket negativt. Fravær i skolen er et problem, og et annet problem er at mange gjennomfører undervisning og eksamen med hodepine og uggen mage.

Høyre i regjering har tatt Unge høyre og ungdommen seriøst

Unge Høyre har i mange år jobbet hardt for at eksamen skal komme før russetiden. Stadig har vi fått bekreftet av andre unge at dagens løsning kommer ingen andre enn privatistskoler til nytte. Dette fordi elever må ta opp fag der hvis de ender opp med dårlige karakterer på grunn av russefeiringen.

Gir resultater

Heldigvis finnes det lys i enden av tunnelen. Det kontinuerlige arbeidet begynner å gi resultater. Høyre i regjering, med Torbjørn Røe Isaksen som kunnskapsminister, har tatt Unge Høyre og ungdommen seriøst. Tidligere i år satte Røe Isaksen ned et utvalg som skulle se nærmere på omorganiseringen uten å kutte i antall undervisningstimer.

Eksamen før velfortjent russetid

Ikke bare har Høyre sett på omorganiseringen, men nå står det også i Høyres førsteutkast til stortingsprogram. For første gang vil et seriøst parti gå til valg med et ønske om å flytte skriftlig eksamen til før 17. mai for avgangskullet. Så gratulerer kjære fremtidige avgangselever. Jeg håper dere blir heldigere enn det jeg var og får eksamen før den velfortjente, etterlengtede og morsomme russetiden.

Russetiden både elskes og hates:

