En forklaring til dere som misforsto innlegget: «Til dere som er avholds: Vi som drikker, skylder dere ingenting»

Mange har misforstått hovedpoenget i innlegget: «Til dere som er avholds: Vi som drikker, skylder dere ingenting», som var på trykk 24. mai.

Innlegget mitt var et svar til flere innlegg jeg har sett i det siste der avholdspersoner mener de som drikker, skylder dem noe.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Alle mennesker er utgifter

I Norge er alkohol et problem, som det også er i veldig mange andre land. Rus generelt er et problem, depresjon er et problem, kreft er et problem, og bilulykker er et problem.

Alle disse tingene koster mye penger for et samfunn.

Poenget er: I et samfunn er alle mennesker utgifter, men i et så oppegående samfunn som vi har i Norge, betaler også alle som jobber skatt, og dermed er man også inntekter.

Så hvis avholdspersoner mener jeg skylder dem penger fordi jeg drikker, så kan de kreve penger av veldig mange andre også.

Fotballspillere, ekstremsportutøvere, kunstnere, røykere, og de som sliter med psykiske problemer, skylder meg ingen penger!

Jeg betaler skatten min med glede, fordi jeg vet det går tilbake til samfunnet, slik at de aller fleste kan gjøre akkurat det de vil.

Man kan leve et fritt liv og vite at hvis det går skeis, så ordner alt seg til slutt.

Man trenger ikke bekymre seg for at man skal legge seg sulten på grunn av Norges flotte sikkerhetsnett.

Hør på unges stemme

At jeg er 17 år, svekker troverdigheten min, og det skjønner jeg. Men jeg skal likevel kunne mene ting.

Selv om jeg ikke er heroinmisbruker, så synes jeg at de som er det, lovlig skal få trappe ned på heroin som behandling.

Jeg kan også mene at en lærer bør få høyere lønn, selv om jeg ikke lærer selv.

Jeg har ikke lov til å nyte alkohol, men rus i ungdomstiden er en debatt som er verdt å ta, og jeg mener at det er fint å høre et synspunkt fra en som er ung selv.

Det virker som kommentarfeltet på Aftenposten er fylt med voksne mennesker som tror de er bedre kvalifisert til å uttale seg om ungdom og rus, enn meg. Jeg er ung og har en mening, og den er like mye verdt som alle andres!

