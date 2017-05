Du skal ikke overfalle barnet ditt med et hav av rosa bare fordi det er en jente.

Du skal ikke overfalle barnet ditt med et hav av blått bare fordi det er en gutt.

Du skal ikke gi din jente en dukke og din gutt en bil, bare fordi du trodde de ville like det slik.

For det vet du ikke.

Du gjør det fordi du tror det er riktig. Fordi alle rundt deg mener det skal være slik.

Alle verdens farger

Ditt barn har ikke uttrykt sine ønsker, så da skal du ikke gi det bare én spesifikk vei å bevege seg inn på.

Sjeldent ser man kjønnet på et spebarn bare ved å se det i ansiktet. Du ser bare at det er et menneske, et individ. Et individ som er seg selv lik og ikke kan plasseres, nettopp fordi det er unikt.

Individets potensialer og ønsker er ikke kjent, så det kan ikke kategoriseres, og det er ikke riktig å anta.

La barnet ditt bli eksponert for alle verdens farger.

Omfavn uklare kategorier

Verden er ikke bare rosa eller blå. Alt er en nysgjerrighet, og ingenting er bestemt. Så ikke bestem noe for barnet!

La det utforske til sin mystiske vilje uten å lede det mot visse preferanser.

For en kjole kan se like nydelig ut på alle mennesker, så lenge hen bærer den med stolthet. Og en lederstilling passer for alle mennesker som bærer tittelen med ydmykhet, visjoner og selvtillit.

Kjønnet er irrelevant i disse sammenhenger. For det er ikke bare ulikheter mellom kjønn, det er også ulikheter innad i et kjønn.

Verden er virkelig ikke svart-hvitt, så det er ikke vits å prøve å gjøre den til det. For det er umulig.

Vi mennesker er ikke overlegen naturen. La oss omfavne verdens mangfold, uforutsigbarhet og uklare kategorier!

