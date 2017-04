En «liten» sjekkliste over alt jeg som ungdom må ta stilling til

Kjære lærere, mødre og fedre der ute i vårt «fantastiske» lille velferdssamfunn. Dere som klager på at jeg ikke setter inn i oppvaskmaskinen, eller sender et dødelig blikk når jeg ankommer timen tre minutter for sent – dette er bagateller.

Jeg har ikke tid til bagateller. Livet mitt er stressende nok fra før. Så les dette, vær så snill. Så håper jeg du viser mer forståelse neste gang naturfagsrapporten ikke blir levert innen klokken 00.00, eller syltetøyet blir stående på kjøkkenbenken.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Her er min sjekkliste:

Må ha merkeklær

Må være populær

-

Må nappe

Må snappe

-

Må tjene egne penger

Må være med i gjenger

-

Må trene

Må mene

-

Må få større mugger

Må bli en bedre pugger

-

Må være sosial

Må være internasjonal

-

Må være unik

Må ikke være for ulik

-

Må være smart

Må begynne på #SK2017 snart

-

Må smile

Må file

-

Må dra på fest

Må «hooke» mest

-

Må yte

Må ikke syte

-

Det er mye jeg føler jeg må

Kanskje er dette noe å tenke på

For det er lite av dette jeg vil

Det er mye annet jeg heller vil bruke fritiden til.

