Fra første gang jeg fikk mensen har jeg hatt smerter jeg ikke kan beskrive med ord.

Jeg dro ofte hjem fra skolen, lå i fosterstilling og gråt, våknet av smerter om nettene, sov dårlig og var alltid trøtt.

Legene kalte det mensensmerter. Men skulle mensensmerter virkelig gjøre så vondt?

Hver måned hadde jeg cirka én smertefri uke. Jeg fikk anbefalt smertestillende, og p-piller kom som et forslag da jeg ble 16.

Men smerten som gjorde så ufattelig vondt, forsvant hverken med smertestillende eller p-piller.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kroppen ble min verste fiende

Jeg hadde enorme smerter under samleie, og den eneste forklaringen jeg hadde da folk spurte, var: «Det gjør bare vondt».

Til slutt virket det bare som en dårlig unnskyldning for å unngå det mest naturlige i verden.

Men jeg kunne ikke forklare smertene til dem rundt meg, og det verste av alt var at jeg ikke engang kunne forklare det til meg selv. Så jeg gikk i kjelleren.

Privat

Kroppen min var noe jeg helst kunne vært foruten. Jeg sluttet å snakke om det, og jeg unngikk alt som hadde med kroppen å gjøre.

Jeg følte meg aldri bra og hadde konstant vondt.

Kroppen min var nå min verste fiende, uten at det var noe galt med den, ifølge ekspertene. Plutselig fikk jeg blindtarmbetennelse, og det skulle vise seg å være noe av det beste som har hendt meg.

Jeg er nå en av mange som må få hormontilførsel for å senke østrogennivået

Endelig falt brikkene på plass

Da legene var inne med kamera under blindtarmoperasjonen, så de nemlig noe i livmoren min og på eggstokkene mine, og jeg ble sendt til gynekolog.

Fakta: Endometriose En tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren finnes utenfor livmoren. For eksempel på innsiden av eggleder eller på eggstokker.

Ved kikkehullsoperasjon ses slike forandringer som små blå-røde blemmer eller brune flekker på bukhinnen eller eggstokkene. Cystene kan variere i størrelse fra få millimeter til appelsinstore.

I mange tilfeller har pasienten ingen symptomer, og endometriose oppdages tilfeldig. Omtrent 2-3 prosent av alle kvinner utvikler symptomgivende endometriose i løpet av livet.

Tilstanden finnes hos cirka 30 prosent av kvinnene som utredes for barnløshet. Ekspertene regner at flere har endometriose enn det vi hittil har vært klar over.

Den nøyaktige årsaken til endometriose er ukjent. Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Jeg forstod ikke mye av hva gynekologen sa, men det holdt at han dyttet på noe som gav den samme smerten jeg følte under samleie.

Dette viste seg å være en cyste, og hadde ikke den vært der, hadde de ikke funnet en haug med endometriose rundt livmoren.

Endelig falt brikkene på plass. En byrde ble løftet av skuldrene mine, og jeg kjente et lite snev av lykke samtidig som det hang mørke skyer over meg.

Tre måneder etter blindtarmsoperasjonen fikk jeg innkalling til en ny operasjon der de skulle fjerne både cyste og endometriose.

Så fæl som jeg følte meg da jeg var syk, kommer jeg til å bruke lang tid på å komme over

Etter 3,5 timer på operasjonsbenken var jeg en hormonspiral rikere, en cyste fattigere og endometriosen var fjernet – for denne gang.

Løsningen de har for å dempe fremtidige smerter, er hormontilførsel. Jeg er nå en av mange som må få hormontilførsel for å senke østrogennivået, som er det som gjør oss til kvinner - for å redusere smerten.

Kan ikke forstå hva det gjør med deg

Den dag i dag sliter jeg med hyppig vannlating, som er et vanlig symptom. Det er også vondt under samleie, selv om det på langt nær er så ille som det var.

Jeg har sjeldent smerter, og jeg har nå gått fra å ha vondt tre av fire uker, til cirka en halv uke i måneden.

Jeg føler at jeg bare klager når jeg snakker om det

Selv om situasjonen er klarere, har jeg fremdeles en ekstremt dårlig selvfølelse. Jeg klarer ikke å si at jeg har vondt under samleie.

Rett og slett fordi det er blitt et tabu.

Jeg føler at jeg bare klager når jeg snakker om det. For de som ikke har det, kan ikke forestille seg eller forstå hva det gjør med en person.

Noe så «ufarlig», som noen fagfolk sier, blir til et monster for oss som har det.

Så fæl som jeg følte meg da jeg var syk, kommer jeg til å bruke lang tid på å komme over. Det jeg ønsker nå, er å være komfortabel og respektere meg selv.

Jeg skriver ikke dette for å få sympati eller for oppmerksomhet. Jeg skriver det for å opplyse.

Når så mange sliter med endometriose, og det ikke finnes en god forklaring på hvorfor noen får det, er det virkelig ikke nok kunnskap.

Hvis verste utfall er ufrivillig barnløshet, og vi fremdeles ikke vet hvorfor noen får endometriose, er det virkelig så ufarlig da?

Les videre om lignende tematikk her: