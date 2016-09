Ensom på grunn av fødselsdatoen

Jeg sitter her alene på en lørdagskveld. Ikke fordi jeg vil. Ikke fordi jeg ikke har venner.

Men fordi jeg er en av dem som er født sent på året.

Loven ekskludeerer fordi jeg er født sent på året

Jeg får mange invitasjoner om å være med på nattklubbene, pubene og drikkestedene, men det er ikke vits i å være med noen når jeg ikke kommer inn uansett.

De andre koser seg inne, mens jeg ender opp ute og alene.

Det føles som om loven ekskluderer meg bare fordi jeg er født sent på året. Hva har egentlig en aldersgrense å si om en person?

Jeg er lei, ensom og føler meg ekskludert på grunn av noe jeg ikke kan noe for

De i klassen min som er født i januar har like mye utdanning som meg. De er ikke nødvendigvis mer moden enn meg, allikevel har de lov til å gjøre tonnevis av ting som jeg ikke kan.

Urettferdig å være alene et helt år

Jeg var uheldig. Jeg kom i en klasse hvor omtrent alle er født før april. Alle vennene mine er født før mars.

Det har vært seks måneder hvor denne ensomheten kommer omtrent hver helg.

Jeg er lei, ensom og føler meg ekskludert på grunn av noe jeg ikke kan noe for.

Hadde det ikke vært mer inkluderende hvis aldersgrensen ikke baserte seg på hvilken dato og måned du er født, men kun året?

Da hadde det ikke vært så ensomt å være født i desember. Det er urettferdig at noe du ikke kan noe for skal bety at du blir alene hver helg i nesten et helt år.

Flere anbefalte innlegg

Stadig flere jenter sliter med ensomhet, viser en undersøkelse fra tidligere i år. Her kan du lese flere tekster om å være ensom i tenårene:

Si ;D har egen podkast!

Mange syns det er vanskelig å bli kjent med nye mennesker. Andrea Lund (20), Renate Leth-Olsn (20) og Julius Mikkelsen (17) deler sine tips.

Hør den med ett klikk her:

Hør den nyeste episoden av Aftenpodden Si ;D:

Tre hijab-debattanter svarer på kommentarene under innleggene sine.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her