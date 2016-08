Er det voldtekt om motparten fremstår villig til å være med?

Hva er egentlig voldtekt? Og hos hvem ligger ansvaret? I mediene har det i det siste vært stort fokus på voldtekt. Hvem har egentlig skyld?

Ligger all skyld hos gutten, ligger all skyld hos jenta, eller kan skylden være fordelt?

For i noen av disse tilfellene er det litt uklart hvem som egentlig skal få skylden. Det virker som at gutter og jenter i tenårene i dag har veldig ulike oppfatninger rundt hva en voldtekt egentlig innebærer.

Så la oss ta en objektiv tilnærming til hva voldtekt faktisk betyr. Voldtekt defineres på følgende måte av Store norske leksikon: Voldtekt er (kjønnslig omgang eller samleie) fremtvunget ved vold eller ved å fremkalle frykt for liv eller helse; ved å utnytte bevisstløshet eller ved å utnytte en som er ute av stand til å kunne motsette seg handlingen, for eksempel som følge av beruselse eller søvn.

Minner om ansvarsfraskrivelse

Vi går tilbake til en artikkel publisert 28. mai 2015 som bærer tittelen: «Kjæresten min voldtok meg – og han har enorm skyldfølelse». Jenta i saken har et godt forhold til kjæresten sin, som i starten av forholdet tvang på jenta oralsex. Hun skriver at hun var 18 år på dette tidspunktet og at gutten ikke visste at det var voldtekt.

Her sitter jeg, som leser av innlegget, igjen med mange spørsmål. Hvordan kan det være voldtekt hvis gutten selv ikke vet at det han utfører er voldtekt?

Det er utrolig viktig at jenter læres at det er lov å si nei.

Dette minner veldig om ansvarsfraskrivelse. Her kommer virkelig situasjonen frem: Her skal du si nei. Her skal du gi inntrykk for at dette er noe du selv ikke ønsker.

Ut ifra hvordan jenta har beskrevet sin egen kjæreste i artikkelen, virker han som en normal og omtenksom person, som antageligvis ville ha hatt forståelse for at jenta ikke ønsket det samme.

Hun skriver at gutten selv, to år senere, ikke visste at det han hadde gjort var voldtekt.

Og her stiller jeg et nysgjerrig spørsmål: er det voldtekt om personen som «voldtar» ikke selv vet at motparten ikke ønsker det? Er det voldtekt om motparten fremstår villig til å være med?

Ingen er tankelesere

Burde det ikke være klart at her har motparten både mulighet, og tankene til å si nei? Ingen av oss er tankelesere, og ingen kan vite hva du tenker.

Om jeg gjør en seksuell tilnærming til deg som du egentlig ikke ønsker, men ikke viser motvillighet til – er det voldtekt?

Om du lar din partner tro at dette er noe du ønsker, selv om du ikke gjør det, kan du da klandre i ettertid? Det kan være grunn til å tro at innlegget fra 2015 er med på å bidra til at jenter lettere kan bruke ord som «voldtekt» og «mot min vilje», hvor vedkommende ikke engang vet at han blir ansett som en voldtektsmann.

En felles forståelse av hva voldtekt betyr

Det er utrolig viktig at alle, både gutter og jenter, har en felles forståelse av hva voldtekt betyr. Det er også utrolig viktig at jenter læres at det er lov å si nei. Mye av dette handler om valg.

Du velger en situasjon som kan resultere i samleie, du velger en situasjon som kan resultere i en setting hvor du ikke føler deg komfortabel.

Dette gjelder for begge parter. Og vi som samfunn, har et ansvar for at vår ungdom vet at det er lov til å si nei.

Jeg snakker om en situasjon hvor en part tror motparten vil ha sex, men ikke ville påtvunget samleie om det ble sagt nei. Om du finner deg i en situasjon hvor et nei ville blitt akseptert, og du allikevel gjennomfører samleiet, er det da voldtekt?

