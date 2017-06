Er «manspreading» annerledes enn damer med vesker? | Adrian Minde Hunshammer

Jeg surfet nylig på Facebook og bladde meg ned til en artikkel fra VG. Jeg klikket spent inn for å se hva det var. «Nå blir dette forbudt» (i Madrid) med et bilde av en mann med spredte ben på T-banen.

Jeg tar T-banen hver dag frem og tilbake fra skolen, og jeg ser «manspreading» hver gang. Men jeg vil ikke ha dette forbudet.

I Norge flytter folk på seg

Løsningen er bare å sette seg ned ved siden av dem, og da flytter de seg, sånn er det i hvert fall med de mennene i Norge jeg har møtt. Det er kanskje derfor de ikke har innført forbudet i Norge også.

Gruppene som har klart å innføre dette forbudet, virker som ekstreme feminister, som ikke tenker på hva de gjør selv.

Jeg ser minst like mange damer som sitter med kaffekoppen på det ene setet og vesken på det andre.

Det er ganske mye vanskeligere å få dem til å flytte seg.

Det er sikkert mange som er uenige når de leser denne artikkelen. Og det skal dere være, for det er bare en liten andel damer som gjør det jeg skriver.

Forbud mot begge kjønn

Men det jeg prøver å få frem, er at det ikke skal bli noe forbud mot «manspreading» her i Norge.

Hvis det må være forbud for dem som ikke har lært seg ordentlig folkeskikk hjemme, så har jeg noen forslag.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

For det første må forbudet i så fall være tydelig rettet mot begge kjønn, og for det andre må det være bilde av en person som bruker én, og ikke to, sitteplasser på skiltet hvor reglene står.

Det gjør noe med deg hvis det står noe du SKAL gjøre i stedet for noe du IKKE skal gjøre

Det gjør noe med deg hvis det står noe du SKAL gjøre i stedet for noe du IKKE skal gjøre. «Ikke» er et negativt ord, og hvis det er et kryss på skiltet, får du mer lyst til å gjøre det.

Det skulle aldri vært behov for å skrive en artikkel som denne og i hvert fall ikke lage et «manspreading»-forbud.

Foreldre skal klare å lære barna å sitte ordentlig på offentlig transport, og det er bare pinlig at voksne ikke klarer å passe på seg selv.

Mellom 13 og 21 år? Slik skriver du innlegg til Si ;D!