Er problemet eplehager og ikke boligmangel, AUF? | Nicolai Øyen Langfeldt

«Det er ingen menneskerett å ha en eplehage sentralt i Oslo». Enig i det, men eiendomsretten er faktisk en menneskerett.

Leder i AUF i Oslo, Agnes Viljugrein, skriver på Si ;D 8. juni om behovet for å bygge ut flere eneboligstrøk i Oslo.

Det er beundringsverdig hvordan man kan dytte en hel generasjon foran seg i kampen mot at folk bosetter seg i småhus.

Oslo AUF viser mangel på virkelighetskontakt

I tillegg til det forrige byrådets innsats for flere boliger, har regjeringen innført tiltak som har bremset prisveksten.

Tall fra SSB viser nå at det har gitt resultater. Prisveksten i Oslos boligmarked avtar.

Det er fordi man har tenkt smart for hvordan man skal bygge fremtidens Oslo. Fortetting rundt kollektivknutepunkt, bevaring av byens grønne lunger og satsing på nye byområder har vært viktig.

Det kommer derimot ikke som et resultat av ideologisk boligpolitikk, som AUF nå går i bresjen for.

Innlegget til Oslo AUF viser mangel på virkelighetskontakt.

Venstresiden ville bygget færre boliger

Hvis AUF mener at det ikke ble igangsatt bygging av nok boliger under Høyre-byråd i Oslo, så lurer jeg veldig på hva de mener om eget moderparti.

Tall fra OBOS viser at de borgerlige har stemt for flest boliger.

Om Arbeiderpartiet og resten av venstresiden skriver OBOS i et notat fra 2015: Hvis partiene på venstresiden hadde fått bestemme, ville det blitt bygget færre boliger i denne perioden.

Man engasjerer seg altså i å rive ned boliger på Grefsen og Smestad, men ønsket ikke mange av de viktige boligprosjektene som forrige byråd igangsatte.

Når man leser Viljugrein sitt innlegg, blir man nødt til å spørre seg om hvorfor AUF angriper akkurat småhusene.

Man skulle nesten tro at AUF gikk inn for massiv høyhusbygging i Oslo sentrum, fjerning av leilighetsnormen eller justering av markagrensen.

Det gjør de imidlertid ikke. Da undres jeg om problemet ikke er boligmangel, men eplehager.

AUF kjemper mot Oslos mangfold og grønne preg

Videre kritiserer AUF-lederen det forrige byrådet i Oslo for at markedet styrte i boligpolitikken.

Betyr det at AUF støtter Rødts linje om prisregulering i boligmarkedet og gir opp selveierdemokratiet som gjennom flere tiår har vært grunnsteinen i norsk boligpolitikk?

AUF sitt ideologiske korstog mot mennesker i eneboliger er ikke en kamp for ungdom

Hva slags boligmarked ønsker egentlig AUF? For svaret, om ikke et marked skal reguleres av tilbud og etterspørsel, er at det offentlige skal regulere.

Oslo Høyre vil fortsette å bygge mange nye boliger i Oslo.

Oslo skal være en mangfoldig by med et mangfoldig botilbud.

Nei, alle skal ikke ha eplehage, men vi må sørge for at folk har et sted å bo og at yngre kommer seg inn. Det gjør man ved å bygge mer, smartere, og mer effektivt.

AUF sitt ideologiske korstog mot mennesker i eneboliger er ikke en kamp for ungdom.

Det er en kamp mot Oslos mangfold og grønne preg.

Agnes Nærland Viljugrein (20), leder i Oslo AUF, skrev først:

