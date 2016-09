Et hodeplagg tar ikke livet av folk. Det kan manglende svømmeopplæring gjøre. | Ingvild R. Karijord

Fornorskingen av samene foregikk helt til utpå 60-tallet, og i dag tenker alle på hvor forferdelig denne prosessen var. Nå i 2016 holder vi på med noe lignende.

Vi vil at de som kommer til Norge skal tilpasse seg etter vår kultur, og etter våre syn på ting. Jeg sitter bare og krysser fingrene for at vi en gang innser at vi kan ikke fornorske «unorske» folk.

Et vanlig skjerf

For noen uker siden leste jeg en artikkel om det skulle være lov at elever kunne bruke en såkalt «burkini» i svømmetimene. Kommentarfeltet svømte over av kommentarer som: «Hvis flyktningene ikke klarer å tilpasse seg norsk kultur, kan de bare dra tilbake til dit de kom fra!».

Er det ikke litt viktigere at de lærer å svømme og redde liv samtidig som de følger reglene i religionen sin, enn at de ikke kan svømme i en situasjon der det står mellom liv og død?

Jeg har flere ganger hørt fra folk jeg kjenner at det er synd på alle disse unge jentene som må gå med hijab. For det første vet de ingenting om det er sånn at de må gå med hodeplagget, eller om det er et frivillig valg, noe som det ofte er.

For det andre har de ikke noe med det å gjøre. De har ikke noe rett til å legge seg borti hvorfor de absolutt må ha på seg den hijaben. Det er et vanlig skjerf som de tar rundt hodet sitt, akkurat som at du tar det rundt halsen din, og jeg har aldri hørt noen kommentere at du går med skjerf.

Fullstendig trygt

I verden skjer det grusomme ting hver dag. Terror, krig, mobbing og drap er dessverre vanlige ord man hører på nyhetene.

Derfor lurer jeg på hvorfor politikere og andre folk orker å bruke tiden og energien sin på å snakke om og bestemme sånne uviktige ting, som hvorvidt muslimske kvinner skal bruke niqab eller ikke.

Jeg håper at nordmenn en dag kan innse at de ikke trenger å legge seg borti og bry seg om alt

Et muslimsk hodeplagg har aldri tatt livet av folk, og det kommer heller aldri til å gjøre det. Det er helt fullstendig trygt, det truer ingen og skader ingen.

Jeg håper at nordmenn en dag kan innse at de ikke trenger å legge seg borti og bry seg om alt. At de lar muslimer og andre religiøse mennesker få følge deres regler og tradisjoner, slik som hver enkelt nordmann følger sine.

Jeg håper at vi kan begynne å bry oss om hva som virkelig er viktig, og begynne å tenke løsninger på problemene verden står ovenfor, i stedet for bare å finne nye.

