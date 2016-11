Et lyspunkt etter et mørkt valg. USA blir «grønnere» med Trump. | Lars Øye Brandsås

Onsdag 9. november kom det sjokkerende resultatet de færreste hadde sett for seg. Donald Trump ble valgt til jobben som verdens mektigste mann. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og de er blitt så mange at de har overdøvet alt det andre amerikanerne gikk til stemmeurnene for samme dag.

I noen stater skulle man nemlig ta standpunkt på om man ville legalisere medisinsk eller rekreasjonelt bruk av cannabis.

Narkopolitikk på fremmarsj

Hele ni stater avholdt avstemninger om de ville legalisere cannabis. Blant dem hadde fem stater avstemning om legalisering av rekreasjonell cannabis og fire om medisinsk cannabis.

Det ble nesten gjort rent bord for ja-siden denne gangen da hele åtte stater stemte «ja», noen knepne og noen overlegne. Arizona ble den eneste nei-staten da det ble stemt mot rekreasjonelt bruk, men der er allerede medisinsk cannabis lovlig.

En liberal narkotikapolitikk er på fremmarsj.

Resultatene i de amerikanske delstatene markerer et taktskifte i internasjonal narkotikapolitikk. I dag er 28 stater, over halvparten av statene i USA, cannabis-stater med lovgivning for medisinsk og privat bruk. Det går fremover.

Ved å legalisere cannabis vil etterspørselen for ulovlig cannabis synke enormt

I presidentvalget visste vi på forhånd at uansett hvilken president USA kom til å velge, så vil medisinsk cannabis kunne komme til å få et realt løft i de resterende 22 statene. Både Donald Trump og Hillary Clinton er nemlig tilhengere.

Et lyspunkt etter valget

Delstatenes valg de siste årene har vært et slag mot den mislykkede krigen mot narkotika som ble lansert av Richard Nixon i 1971. Krigen har fått langt flere negative konsekvenser enn positive.

Ved å legalisere cannabis vil etterspørselen for ulovlig cannabis synke enormt. Da får befolkningen tilgang på trygge stoffer med aldersgrense og variert styrke. Men USA vinner ikke krigen mot de svarte markedene før alle stater vedtar full legalisering av cannabis. Først da kan man senke etterspørselen etter det ulovlige og importerte.

Et USA som virkelig gjør fremskritt i å kjempe for en mer liberal narkotikapolitikk

På en ellers så mørk og tung dag for Trump-motstandere finnes det likevel et lite lyspunkt.

Amerikanere flest har sett seg lei av en forbudspolitikk som ikke fungerer overhodet.

For en som meg som heller ikke har noe til overs for Trump, har jeg nå fått et lite plaster på såret: Et USA som virkelig gjør fremskritt i å kjempe for en mer liberal narkotikapolitikk.

Cannabis, eller hasj, er mye debattert på Si ;D.

