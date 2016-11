Et sykehjem i Stavanger forbyr hijab. Det er en feig strategi. | Sumaya Jirde Ali

Som en 18 år gammel hijabbærende muslimsk kvinne er jeg mektig provosert. Jeg er så skuffet over hvilken retning samfunnet vårt er på vei.

Jeg trodde vi var kommet lenger enn dette, men jeg tok visst feil.

Hva slags samfunn er vi blitt til, når diskriminering er den nye trenden?

TV2 publiserte 2. november en artikkel om Blindensol sykehjem, et privat sykehjem i Stavanger, som forbyr hijab og andre religiøse plagg.

For meg er dette alarmerende, for hvis hijab blir forbudt ett sted, kan det fort bli den nye normen.

Dette er som frisørsaken på Bryne om igjen. Diskriminering basert på tro.

Forbudet på sykehjemmet legitimeres med det samme argumentet som frisør Merete Hodne brukte: «Hijab er ikke et religiøst plagg».

Og jeg spør meg selv IGJEN, for jeg gjorde det under frisørsaken også: Hvem er det som har definisjonsmakten over hva slags plagg hijab er? Er det jeg, en muslimsk kvinne som daglig bærer hijab, eller er det diverse aktører som avskriver hijabens religiøse betydning for å legitimere sine egne avskyelige, diskriminerende holdninger?

Feig strategi

Begrunnelsen bak dette forbudet, som er «å skape trygghet og velvære» for beboerne, er tragisk. Sykehuset gir ut signaler som sier indirekte at hijab, et PLAGG, er utrygt.

Hva er så utrygt med et tøystykke?

Hva er så utrygt med et tøystykke? Hva er så utrygt med mine hundrevis av plagg i hver sin størrelse, fasong og farge? Hva er så utrygt ved min bruk av paragraf 2 i Grunnloven; religionsfriheten som sikrer meg retten til å kunne utøve og praktisere min religion på den måten jeg selv ønsker?

Det å klassifisere plagget som utrygt er rett og slett en feig strategi.

Vi har problemer nok fra før av med å inkludere og slippe innvandrere inn i arbeidsmarkedet, men nå så skal muslimske kvinner som bidrar til samfunnet og som bruker sin religionsrett, bli skjøvet ut av arbeidsmarkedet fordi de blir bedt om å velge mellom religion og arbeid.

Det gjør meg trist at det skal være slik, for vi vet alle at det er fullt mulig å kombinere de to.

Feil grunnlag

De som stemte for vedtaket, jobber ikke ved sykehjemmet engang, og verken ansatte eller pasientene støtes av hijabbruken, ifølge TV2.

Hovedbegrunnelsen for forbudet var at beboerne skulle få unngå å måtte støte på plagg som kan få dem til å føle seg utrygge, men når beboerne ikke har noe imot dette plagget, så lurer jeg på hvem som tjener på forbudet.

Hadde beboerne virkelig hatt problemer med hijab, og om misnøyen hadde blitt underbygd i en undersøkelse, mener jeg det hadde vært grunnlag for å vurdere forbud, men dette har altså ikke skjedd.

Sykehjemmet diskriminerer meg og alle andre kvinner som bærer hijaben sin stolt

Det driftsstyret ved Blindensol sykehjem og mange andre ikke forstår, er at de diskriminerer meg og alle andre kvinner som bærer hijaben sin stolt, når de fratar oss definisjonsmakten.

Hensikten er god, du prøver å forebygge kvinnediskriminering, men fremgangen er dårlig, for du diskriminerer andre i samme slengen, og da hjelper du ingen. Du hjelper ikke de som blir tvunget til å bruke hijab, og du hjelper definitivt ikke de du fratar retten til selvbestemmelse.

Hijab er plagget jeg tar på meg hver dag, og det har aldri diskriminert meg på noe som helst vis.

Men mennesker som gang på gang truer og krenker mine rettigheter, diskriminerer meg så mye at selv om jeg er milevis unna, så sitter jeg igjen med en vond følelse. Hver gang.

