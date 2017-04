Etter hets, støtte, motgang og medgang har jeg vokst som person | Mina Gjerde

Lørdag skrev Aftenposten om hetsen og truslene ungdomspartilederne opplever som følge av å ytre seg i den offentlige debatten. Vi har invitert fire aktive Si ;D-debattanter til å skrive om sine erfaringer. Andre ut er Mina Gjerde (20) som tidligere har skrevet om asylmottak, tabuer og sidemål.

Det krever mot og vilje å tråkke over noens grenser. Grensene er de tabubelagte temaene som man ikke skal snakke så mye om. Så hvorfor gjør noen det da? Krysser disse grensene, til tross for mye hets i vente?

Gevinsten er mye større.

Vi kommer ikke langt uten ytringsfrihet

Jeg har gått mange runder med meg selv når jeg har skrevet innlegg om innvandring. Det er et tema hvor man må holde seg politisk korrekt og ligge lavt i terrenget for å unngå for mye oppstyr.

Men hvorfor vil man skape debatt, samtidig som man holder seg innenfor de rammene samfunnet har satt for hva som er greit og ikke?

Man kommer ikke langt i en debatt hvis ingen tør å bruke ytringsfriheten som vi er så heldige å ha her i Norge.

Privat

Alle har en mening

Det kan være skummelt å snakke om noen temaer. Det er for eksempel mange mennesker som tilhører kategorien man snakker om. Men det er ikke noe annerledes om man diskuterer homofile eller heterofile, og innvandrere eller etnisk norske. Alle er forskjellige.

Man kommer ikke langt i en debatt hvis ingen tør å bruke ytringsfriheten

Likevel er det fortsatt noen temaer det er mer problematisk å diskutere uten å kjenne på hvordan det er å bli hetset på bakgrunn av meningene sine.

Vi må våge

En ting jeg tror er sikkert, er at alle har en mening om det meste. Noen velger å dele det med de nærmeste, andre deler litt utenfor vennekretsen.

Så har du de som bare må uttrykke seg til «hele verden». Slike som meg som mener samfunnsdebatten står stille hvis man ikke gjør det. Hvis ingen noen gang hadde våget, hadde vi fortsatt trodd at jorden var flat og levd som vi en gang gjorde.

Sett pris på ulikhet

Personlig mener jeg hets er de useriøse kommentarene som både går på hva du tar opp og deg selv personlig. En konstruktiv kommentar er derimot positivt uansett hvor enig eller uenig den er med mitt ståsted. Da kan man debattere og holde debatten saklig.

Hvis man skal være i dette «gamet», må man klare å ta innover seg støtten og motgangen av dem som holder en god debatt gående. Man må ikke bry seg om de som slenger med leppen, for slike vil det alltid være og de kan ikke stoppes.

Hvorfor? Igjen fordi alle er ulike.

Men hadde alle vært like, hadde man ikke skapt nye debatter og meninger. Kanskje må man lære seg å håndtere og sette pris på det at alle er ulike. Det har i alle fall jeg gjort.

Ville ikke vært det foruten

Mitt råd til alle som ønsker å bruke ytringsfriheten sin er å gjøre det. Er det noe jeg sitter igjen med etter en del debattering, hets, støtte, motgang og medgang, er det at jeg har vokst enormt som person. Det ville jeg ikke vært foruten.

Mina Gjerde har skrevet flere innlegg i Si ;D. Les gjerne flere av hennes meninger her: