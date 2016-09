Eventyr: Prinsessen som ingen kunne tindermatche | Sunniva Haug Riis

Han hadde en datter som var så kravstor og dømmende at ingen kunne matche med henne på Tinder. Derfor bestemte han seg en dag for at den som klarte å tindermatche med datteren, skulle få både datteren og halvparten av aksjene.

Det var nok av gutter som sveipet til høyre, både fra Østkanten og Vestkanten. Men ingen av guttene klarte å matche med jenta.

Så var det tre kompiser som nettopp hadde lastet ned Tinder. Petter, Patrik og Even.

Bilde

Da de hadde kommet et stykke i registreringen av profilen, fikk de beskjed av appen om å finne et profilbilde de ville laste opp.

– Jeg fant, jeg fant ropte Even.

– Hva fant du nå? spurte kompisene hans i kor.

– Et bilde jeg kan bruke på Tinder, svarte han.

Bildet var tatt på en golfturnering noen somrer tidligere. På bildet hadde han en Ralph Lauren-genser dyrere enn månedsleien for leiligheten. Mens hårsveisen var dratt bakover i en sleik blankere enn felgene på cabrioleten.

– Hva skal du med det? lurte Petter på.

– Når jeg har slike bilder å laste opp, så laster jeg det jo opp, hvis jeg vil matche med jenta, sa Even.

Da fnyste Patrik ironisk: – Ja, for hun bryr seg sikkert kun om utseende!

Privat

Bosted

Da de hadde kommet litt lenger i registreringen av Tinder-profilene sine, fikk de beskjed om å oppgi bosted. Både Petter og Patrik trykte på Oslo, ettersom de ønsket å beholde litt anonymitet. Men Espen skrollet seg videre oppover på skjermen. Det gikk tre sekunder før han avbrøt stillheten.

– Jeg fant, jeg fant!

Petter og Patrik himlet med øynene.

– Hva fant du nå da? spurte de.

– Bærum, svarte Even. Tonefallet hans bar preg av stolthet og arroganse.

– Hva skal du med det? lurte Petter på.

– Når jeg har et slikt bosted å kunne oppgi, så oppgir jeg jo det, hvis jeg vil matche med jenta, svarte Even.

– Ja, for hun bryr seg sikkert kun om penger, fnyste Patrik ironisk.

Sjekketriks

Da de hadde kommet enda litt lenger i registreringen, fikk de beskjed om å skrive noen ord om seg selv. Førstemann ut var Petter. Han skrev at han likte lange, gode samtaler foran peisen.

Nestemann ut var Patrik. Patrik la ut som hvor opptatt han var av kvaliteter som omtanke, ærlighet og godhet i et forhold.

Sistemann ut var Even. Even åpnet opp Google på telefonen og søkte opp «cheesy pick up-lines».

Plutselig utbrøt han: – Jeg fant, jeg fant!

– Hva fant du nå, da?

Både Petter og Patrik begynte å bli oppgitt.

– En cheesy pickup line!

De rynket med nesen.

– Hva skal du med det?

Even svarte som om det var den mest selvfølgelige ting: – Når jeg har slik en klisjé å skrive, så skriver jeg jo den, hvis jeg vil matche med jenta!

Og så trykte de på «registrer profil», alle tre.

Match

Patrik var den første til å finne jenta sin profil. Han fant den allerede etter tre sveiper. Patrik beundret bildet av jenta i noen sekunder, før han sveipet til høyre. Men det ble ingen match.

Så var det Petters tur. Han fikk opp profilen til jenta etter syv sveiper. Også han stanset for å beundre bildet av jenta i noen sekunder, før han dro pekefingeren mot høyre på skjermen. Men heller ikke han fikk beskjeden «du har fått en match» opp på skjermen. Både Patrik og Petter lukket appen med ansiktsuttrykk preget av skuffelse.

Etter ni sveiper utbrøt Even: – Jeg fant, jeg fant!

– Hva fant du nå, da? fnyste Petter.

– Jenta! ropte Even.

– Ja, for hun vil sikkert matche med deg, mumlet Patrik.

Even sveipet fingeren mot høyre etter tre raske millisekunder betenkningstid.

– Jeg matchet, jeg matchet! ropte Even.

Petter og Patrik måpte. Endelig hadde noen klart å matche med jenta på Tinder.

– Nå er hun min, skrøt Even, idet han fikk både jenta og halvparten av aksjene.

Snipp, snapp, snute

Even trykte seg inn på meldingsfunksjonen til appen og sendte en melding til jenta: – Vil du treffes på Aker brygge over et glass musserende lørdag klokken to?

Det tok syv korte sekunder før jenta svarte at hun var med på det. Og har de ikke fått noen nye tindermatcher, så lever de to fortsatt lykkelig sammen den dag i dag, femti dager senere.

Nei, vent! Nå fikk Even et varsel på mobilen sin.

Snipp, snapp, snute så var denne superromantiske kjærlighetshistorien ute.

