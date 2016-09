FN er et diktatur

Vi ungdommer har lest og lært mye om FN. Vi vet hva FN står for og hvorfor det ble dannet. Vi har også hørt om vetoregelen i FN.

Det er her jeg får en dårlig følelse i magen.

Fem nasjoner styrer FN

De fem seierherrene Frankrike, USA, Russland, Kina og Storbritannia er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, og sitter med vetorett.

I saker om hvordan FN skal jobbe, må alle ni nasjonene i Sikkerhetsrådet si ja, men alle forslag blir imidlertid ikke tatt hensyn til hvis én av de fem faste nasjonene legger ned veto.

Er dette rettferdig? Jeg vil påstå at dette er diktatur.

Sitter du med et måpende ansikt nå? Ta et minutt, og tenk litt etter. Disse fem nasjonene tok til seg makten ved at de vant krigen og opprettet FN.

Diktaturet i FN kan ikke forbli skjult i mørket

Siden de fem nasjonene var og er stormakter i verden, mener jeg de klarer å skjule diktaturet som opererer bak de fire veggene i FNs hovedkvarter.

VI kan ikke la det skje

Vi kan ikke sitte og vente på at USA skal gjøre noe. Det vil de heller ikke gjøre, siden de selv har vetorett. Derfor må vi, ungdommer, gripe inn.

Hva er forskjellen på diktatorer som Hitler eller Napoleon og det jeg har fortalt om FN? Det er ingen forskjell!

Men hvorfor er det ingen nasjoner som demonstrer mot dette?

Hvorfor er det ingen som gjør noe?

Husk at vi er nøkkelen til fremtiden. Vi er neste generasjons samfunn

I motsetning til de voksne som styrer verden i dag, kan ikke vi, ungdommer, la dette skje.

Diktaturet i FN kan ikke forbli skjult i mørket. Derfor må vi lære verden å se baksiden av medaljen.

Demonstrer på Facebook og Twitter

Vi ungdommer kan alltid gjøre noe. Det trenger ikke å være noe stort.

Husk at vi er nøkkelen til fremtiden. Vi er neste generasjons samfunn. Vi må ta det opp i mediene ved å demonstrere, eller bare ved å dele det videre på Facebook eller Twitter.

Det er bare et tastetrykk, men det kan endre verden.

Erik Steinsbu Wasberg (17) maner også ungdommer til å heve stemmen:

Aftenposten har det siste halvåret kommentert FN to ganger på lederplass:

