Jeg ønsker å dele min erfaring og opplevelse med det norske arbeidsmarkedet. Jeg ble nylig ferdig med videregående opplæring, og studerer nå ved universitetet.

Jeg har, som alle andre ungdommer, hatt en del problemer med å skaffe meg en deltidsjobb.

Jeg har opplevd ikke å få svar og jeg er blitt kalt inn til intervju – for deretter å få vite at jeg ikke får stillingen.

Vi med innvandrerbakgrunn blir ofte bedt om å ta høyere utdanning, skaffe oss jobb og ikke leve av «velferdstrygden», som det ofte påstås at vi gjør.

Jeg har fullført videregående og tar høyere utdanning. Jeg kjenner mange som har opplevd rasisme og diskriminering på arbeidsmarkedet på bakgrunn av deres utenlandske navn.

Vennen min fikk jobben

For noen uker siden søkte jeg på en stilling hos en organisasjon, men ble avvist. Som jeg vanligvis pleier å få etter utallige jobbintervjuer: «Hei, vi hadde mange kvalifiserte søkere, og du fikk dessverre ikke stillingen hos oss!».

Dette er dessverre noe jeg har opplevd ofte med ulike bedrifter.

Jeg prøvde mitt beste for å skjule fortvilelsen og frustrasjonen. Jeg følte jeg hadde gjort alt jeg kunne.

Jeg hadde anbefalt en god venn av meg å søke den samme stillingen som meg. Samme dag, fikk jeg vite at vedkommende hadde fått jobben.

Men hvordan? Vedkommende hadde lite jobberfaring sammenlignet med det jeg hadde. Dette var oppsiktsvekkende og uforståelig. Men så husket jeg det. Vennen min er etnisk norsk.

Nødvendig for vellykket integrering

En undersøkelse fra 2012 gjort i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Fafo viser at «Ahmed» har 25 prosent mindre sjanse enn «Eirik» til å bli innkalt til intervju.

Det er helt uavhengig om «Ahmed» har like gode norskkunnskaper og like god utdanning som «Erik». Å bli diskriminert på bakgrunn av hudfarge, navn og etnisitet er forkastelig og noe som ikke burde finne sted i et vestlig demokratisk land som Norge. Det er et alvorlig samfunnsproblem, som politikerne burde ta på alvor.

Det har lenge vært kjent at rasisme og diskriminering finner sted på arbeidsmarkedet.

Få nordmenn liker å høre at det er diskriminering i arbeidslivet. Likevel kan vi ikke ignorere at det er innvandrere som sliter mest med å få arbeid i Norge.

Skal vi få til en vellykket integrering, må flere ungdommer og personer med innvandrerbakgrunn få en reell sjanse i arbeidsmarkedet. Jeg ønsker å leve i et samfunn hvor alle mennesker, uavhengig av hudfarge, seksuell legning, religion, og etnisitet, har like muligheter.

