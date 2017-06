Faren min er alkoholiker, men jeg drikker likevel

Svar til jente (20) som aldri har rørt alkohol fordi faren hennes er alkoholiker.

Fra jente (24) som drikker omtrent like mye som en gjennomsnittlig 24-åring.

Selv om hun har en far som er alkoholiker.

Kos dere!

Alkohol er et stort problem for mange. For dem som har foreldre som har alvorlige alkoholproblemer, er deres alkoholinntak ofte traumatiserende og vanskelig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men til alle dere andre: Kos dere! Ta en pils i solen og vis barnet ditt at alkohol er noe man kan kose seg med. Noe som er normalt og som man ikke trenger å skjemmes av.

Om alkohol er noe dere gjemmer for barna, hva gjør de om de får lyst til å drikke da?

Det finnes kun én grunn til at jeg, på tross av min fars forhold til alkohol, har et normalt og sunt forhold til å drikke.

Det er min mor.

Hun viste oss at det å drikke er normalt nettopp gjennom å kose seg med en pils i solen.

Ikke skjul et normalt forhold til alkohol

Foreldre, jeg mener på ingen måte at dere bør drikke dere sørpe dritings mens dere har med barna. Sørg for at én av dere er klar i hodet om noe skulle skje, men ikke skjul at dere drikker.

Om alkohol er noe dere gjemmer for barna, noe hemmelig, noe skummelt, noe barna aldri får ta del i, hva gjør barna om de får lyst til å drikke da?

De går i deres fotspor og gjemmer det.

Å skjule et normalt forhold til alkohol, gjør alkohol til noe hemmelig og spennende. La heller barna få et bilde på hva et sunt forhold til alkohol er. Slik at de selv sitter med kunnskap om hvordan man bør forholde seg til alkohol når de en dag selv vil drikke.

Kos dere mens solen er ute og det er varmt, for det skjer tross alt ikke så ofte i Norge. Men drikk to eller tre pils, ikke ti.