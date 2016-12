Farvel 2016. Hallo 2017. | Julie M. Stavdal

Det er tid for raketter, sjampis og festkledde mennesker. Slik feires overgangen fra året som har gått, til året som står for tur. Forventningen ligger i luften, blant paljetter og latter. Om noen få timer er 2016 historie. Vi reiser glassene og skåler for året som har gått, men hva skåler vi egentlig for?

I fjor skrev jeg et innlegg om hvordan jeg opplevde 2015 i sin helhet, og i år spurte Aftenposten om noe har forandret seg. Er noe blitt bedre?

Året avsluttes på sørgelig vis

Mye er blitt bedre, men mye er også like ille som i fjor.

Verden slites kontinuerlig mellom motsetninger, og livet på jorden virker ofte meningsløst når sivile henrettes, flyktninger drukner og inkompetente mennesker kommer til makten.

Året avsluttes på sørgelig vis med et terrorangrep i Berlin, som var ganske likt episoden i Nice fra tidligere i år.

I den syriske byen Aleppo er tilværelsen et sant mareritt der situasjonen forverres for hver dag som går.

For ikke å snakke om Donald Trump som stakk av med seieren under årets valgkamp i USA. Hva skjer med verden?

Likevel, her er oppturene ...

2016 har også har hatt sine lyspunkter. Blant annet kan vi trekke frem fredsprosessen i Colombia, som for alvor begynner å ta form etter over 50 år med borgerkrig.

Parisavtalen som ble signert av 175 land i fjor, har gitt utslag. Nå jobbes det mer målrettet med å sette i gang tiltak innenfor en bærekraftig ramme for å redusere utslipp.

På hjemmebane har også kroppspresset blitt betydelig mindre, eller i det minste har mediene skrevet mindre om det. Fraværsgrensen ble årets store «snakkis», men til og med den ser ut til å ha hatt positive ringvirkninger.

På mange måter har 2016 vært en reprise av 2015 – bare mindre intens.

... og håpet for 2017

«Nytt år, nye muligheter», heter det. La 2017 bli året der IS bekjempes, situasjonen i Syria bedres, terror dempes og opposisjonelle hedres i kamp mot undertrykkende regimer.

Ganske ambisiøse nyttårsforsetter, eller hva?

Poenget mitt er at jo flere som tenker slik rundt om i verden, jo sterkere står viljen og nestekjærligheten – og desto raskere kan fredsforhandlinger presses frem.

Svært lite endres over natten, men man kan få til mye på 365 dager, hvis samarbeid og engasjement står sterkt.

For all del, skål med god samvittighet på nyttårsaften. Le til lungene svir, og spis til du sprekker. Men gjør det til et nyttårsforsett at du skal bli mer obs på virkeligheten utenfor Norges grenser i 2017.

Gå ut av komfortsonen, og meld deg som frivillig. Gi penger til dem som trenger det, og bevis at menneskeliv ikke er statistikk, men enkeltindivider som deg og meg. Da vil 2017 bli et meningsfylt år, uansett.

