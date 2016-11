Fem nordmenn i New Mexico: - Det som er skremmende med Trumps seier, er ikke bare Trump i seg selv

Vi er fem norske tenåringer i New Mexico som studerer ved den internasjonale skolen United World College USA, og vi har fulgt spent med på valget. I månedsvis lo vi av tanken på Donald Trump som president.

Skolen har 240 elever fra over 90 land med mange forskjellige kulturer, meninger og perspektiver, men morgenen etter valgnatten delte vi alle en følelse av vantro og sjokk.

Vind av nasjonalisme

Hvordan kan en mann som har bygget sin kampanje på hat og frykt, snart være i verdens mektigste posisjon?

Trumps synspunkter og verdier strider imot verdiene UWC og elevene ved skolen står for.

Spesielt viktig synes vi at disse verdiene er i en tid hvor en vind av høyreekstremisme og nasjonalisme har blåst over store deler av verden. Særlig i Statene hvor det kan virke som om det har blåst opp til orkan.

Det som er skremmende med Trumps seier, er ikke bare Trump i seg selv, men at han har legitimert holdninger som har ligget og ulmet i samfunnet lenge.

Mange av våre klassekamerater er bekymret for fremtiden sin her i landet

Mange av våre klassekamerater er bekymret for fremtiden sin her i landet, ikke nødvendigvis for å bli utsendt, men for å bli utsatt for hatkriminalitet eller sjikane.

Er de ikke velkomne? Vi er alle frustrerte, men amerikanerne med minoritetsbakgrunn kanskje aller mest. De er skuffet, men kanskje ikke like overrasket som resten av oss.

Valget var en oppvekker

Om ikke annet så har dette valget vært en oppvekker for oss. Skolen ligger i et av de fattigste områdene i USA, men vi har levd i en boble og distansert oss selv fra lokalsamfunnet.

Ikke alle ser verden på samme måte som oss. Og det er en viktig lærepenge for alle, ikke bare oss, å forstå.

Vi må holde hender og kjempe for de holdningene vi synes er rett, men også åpne øynene våre for verden rundt oss.

Selv om det er hardt arbeid, har vi ansvar for å rive ned murer, både figurativt og bokstavelig talt, og heller bygge broer.

