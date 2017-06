Feminismen trenger flere menn | Åsalinn Arntzen Dale

Hvorfor skyr mange menn unna feminismen? Jeg tror jeg har svaret.

Til tider kan feminismen nærmest virke avskrekkende.

Som om kvinner med kryssteip over brystvortene river av hodene til uskyldige menn og spiser dem til middag.

Mange glemmer at feminisme ikke bare er en kvinnekamp.

7. juni skrev Jacob Semb Aasmundsen om utseendepresset blant gutter. Vi trenger flere slike stemmer!

Lik kampen mot raseskillet

Kvinner skal ikke måtte ta kvinnekampen alene.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Å få med seg hele folket til å stå opp for en gruppe i samfunnet, er helt avgjørende.

I likhet med kampen mot raseskillet, som for det meste besto av svarte aktivister, ser vi at feminismen i all hovedsak har bestått av kvinner.

Det er helt naturlig.

Den undertrykte gruppen vet best hva de snakker om.

Privat

Feminisme er solidaritet

Likevel er det ingen grunn til at man ikke skal kunne kjempe mot rasisme selv om man ikke er utsatt for deg selv.

På samme måte burde det bli like naturlig å kalle seg feminist som mann.

Å ta stilling til noe man selv ikke er berørt av, kalles solidaritet og er helt nødvendig for at man skal oppnå et likestilt samfunn.

Trenger menn like mye

Feminismen har endret seg i takt med tiden og er i dag så godt som synonymt med likestillingspolitikk. Rett og slett fordi det blir sett på i et mer helhetlig bilde.

Vi trenger menn like mye som vi trenger kvinner i feminismen, for å få en god forståelse på deres rett og rolle i samfunnet.

Mer enn kvinnekamp

Vi setter for mange krav til hvordan man skal være både som gutt og jente.

Vi kan ikke forvente at gutter må gjemme seg bak en fasade av falsk maskulinitet

Helt fra du er liten gutt blir du lært opp til at grining er noe jenter driver med, og at du skal være tøff, sterk og attraktiv for jentene.

Vi kan ikke fortsette å forvente at gutter og menn må gjemme seg bak en fasade av falsk maskulinitet.

En hel samfunnsendring

Det hjelper ikke å skrike om likestilling til et publikum fullt av kvinner når feminisme handler om en kollektiv endring i samfunnet.

Kvinner må våge å ta sin stemme, og menn må vise sin styrke ved å vise følelser. Ikke minst må vi hjelpe hverandre på vei.

Vi må slutte å utelukke følelser og bruke hersketeknikker eller stemple egenskaper til kjønn.

Mellom mennesker er det et helt hav av forskjellige personligheter, seksualiteter, interesser og lidenskaper.

Uansett hvilket kjønn det er snakk om.

