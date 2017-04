Filmer du folk som har sex på Tryvann, kan du bli straffet | Adelina Trolle Andersen

Hei, russ. Dere er snart ferdig med 13 års skolegang, og flere av dere feirer blant annet med å dra på Tryvann denne helgen.

Dette er en liten påminnelse om at du gjør noe ulovlig hvis du filmer folk som har sex i skogen på Tryvann, og deler det på Snapchat eller grupper på Facebook.

Cirka samme dag som mange av dere dro på dere den rød dressen, ble en 16 år gammel jente dømt for å ha filmet og spredt en sexvideo på Snapchat.

Videoen var på tre sekunder, men straffen var 60 dagers betinget fengsel.

Akkurat som det var ulovlig for henne å dele film av et par på fest, er det ulovlig for dere å dele film eller bilder av russepar i skogen på Tryvann.

Det hjelper ikke at det er «private» grupper på Facebook eller at Snapchattene «forsvinner».

Går du på «sexsafari» denne helgen, la mobiltelefonen ligge i lommen. Hvis ikke, kan du få en kjedelig start på resten av ditt liv.

