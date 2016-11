Fire grunner til at skolegudstjenesten bør avskaffes | Haakon Gunleiksrud

Skolegudstjenestene nærmer seg, og den årlige debatten blusser opp igjen. Her er fire grunner til hvorfor jeg mener at skolegudstjenestene er en dårlig idé:

1. Det er forkynnelse og ikke for alle!

Den norske kirke definerer gudstjeneste som det viktigste møtestedet for kristne. Kirken er stedet der de kristne blir synlig som menighet. Dette er en definisjon som passer dårlig for en skole.

Ingenting sier "god jul" som å skrape tyggis av pultene og å plukke søppel

Skolegudstjenester er misjon, og det er religionsutøvelse. Skolen skal ikke forkynne og si at én Gud er mer ekte enn andre!

2. Det splitter elevene

Skolegudstjenestene splitter elevene ut ifra hva de tror på eller ikke tror på. Julen er en høytid for samhold, medmenneskelighet og raushet. Er det ikke bedre at elevene skal få avslutte skolen før ferien i fellesskap? Det finnes mange gode muligheter for å gå i gudstjeneste i fritiden.

3. Det funker ikke supert og er kjipt for dem som blir igjen

Hvert år hører vi historier om elever som har hatt en negativ opplevelse med skolegudstjenestetiden. Mange opplever stigmatisering og press for å bli med. I tillegg er det mange som ikke opplever det alternative opplegget som likeverdig. Ingenting sier "god jul" som å skrape tyggis av pultene og å plukke søppel.

4. Skolen forskjellsbehandler livssyn

Norge er et mer mangfoldig land enn noensinne, og for første gang svarer flere «nei» på spørsmålet om de tror på Gud. Det kom frem i en kartlegging som Norsk Monitor gjennomførte tidligere i år. Samtidig mener fem av ti unge at gudstjenester ikke hører hjemme i skoletiden, ifølge en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for Humanistisk Ungdom.

En persons tro vil være en annens vantro, og den offentlige skolen burde ikke forskjellsbehandle livssyn. Er det ikke bedre med en inkluderende skole, som likebehandler alles tro eller mangel på tro?

Jeg synes at skolegudstjenestene bør avskaffes. La skolen være for alle!

Les flere innlegg om skolegudstjeneste her:

Hør Aftenpodden Si ;D: Hvorfor er stadig færre unge kristne?

Bare to av ti under 30 definerer seg som kristne. Hvorfor er det slik? Ateist Theodor René Carlsen (18) og kristne Ingrid Vatnar Olsen (20) diskuterer. – Jeg opplever mye respekt når jeg sier jeg er kristen, men også mye dritt, for å si det rett ut, sier Vatnar Olsen.

Hør med et klikk her: