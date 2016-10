Flat mage: Hvordan kan to ord høres så vidunderlig og uoppnåelige ut? | Zoe Helen Mæland Rodgers

Jeg kan proppe i meg mat. Hvis det først har begynt, så stopper det ikke. Det er en slags opphisselse i å fortsette å spise etter at jeg er mett. Akkurat som om jeg straffer meg selv. Så ekkel er jeg. Jeg elsker sjokolade. Det kan være helt vanlige middager også. En ukontrollerbar hånd som mekanisk skyver mat inn i munnen. Og så en type panikk over at maten snart er borte.

Sideflesk. For tynne legger. Cellulitter på rumpa. Oppblåst mage. For små pupper. Lår som møtes. For høye kneskåler. For slappe armer. Sideflesket er verst.

Hvis jeg står et sted med to speil, ett foran og ett bak, slik at jeg kan se meg selv bakfra, hender det at jeg kler meg naken. Da gråter jeg fordi en stemme i hodet mitt sier at synet er skadelig.

Det brenner. Det er kvalmt. Jeg lytter til stemmen. Jeg adlyder. Den vil at jeg skal gråte, så da gjør jeg det.

Forstyrret tankegang

Det er rart hvordan vi mennesker forteller oss selv ting. Ting vi finner oss i. Jeg forteller meg selv at jeg har en kropp som utstråler hvor glad jeg er i mat. Er det sånn andre ser meg? Tenker folk på T-banen at «hun er glad i mat, hun»? De gjør ikke det.

Jeg hører hvor forstyrret den tankegangen er. At jeg kan erkjenne at den er forvrengt, beviser min fornuft. Jeg er klok. Likevel er stemmen i hodet så mye sterkere. Stemmen som skriker at kroppen min ikke er bra nok.

Jente (21) er ikke alene. Lisa (20) har angst, og sliter med spiseforstyrrelser. Men det er viktig for henne å få frem at hun også er mer diagnosene sine og at det er OK å ikke ha det bra:

Mislykkes med et normalt spisemønster

Jeg tenker hele tiden. Før måltider. Under måltider. Etter måltider. Hvor lenge er det til jeg kan spise? Jeg er sulten. Tror jeg? Hva kan jeg spise? Ikke hvete. Jeg unner meg ris sammen med kjøttet. Bare ikke hvete. Har jeg spist nok proteiner?

Lørdag. Jeg vil ut. Det betyr alkohol. Mye kalorier. Jeg får droppe middagen.

Det konstante søtsuget etter maten. 70 prosent sjokolade er vel ikke så ille? Jeg spiser hele dritten.

Jeg må lage juice. Magen min verker av sult, men jeg drikker heller juicen av grønnsaker. Det var frokosten sin.

Jeg spiser en hel kebab. Jeg må kaste opp og vrenge 500 kalorier ut av kroppen. Det er mye mer effektivt enn en løpetur. Jeg tør ikke. Jeg stikker to fingrer i halsen og beveger dem frem og tilbake. Men det kommer ingenting.

Jeg mislykkes i å ha et normalt spisemønster. Jeg mislykkes også i å stikke to fingre i halsen og spy. Jeg er patetisk.

La meg puste. La meg nyte.

Den impulsive, destruktive overspisingen er det verste. Den er umulig å kontrollere. Den kommer alltid når jeg er bekymret, ensom eller stresset. Når ble jeg så svak?

Den er voldsom. Den lar meg ikke engang vurdere om jeg i det hele tatt skal lytte til stemmen. Den holder meg i hånden, mens jeg i en ubevisst tilstand spiser med den andre. Spiser helt til jeg blir kvalm. Da våkner bevisstheten. Hånden stopper. Så kommer skammen.

«Flat mage». Hvordan kan to ord høres så vidunderlige og uoppnåelige ut? STOPP! Vær så snill. Jeg orker ikke mer. La meg slippe å tenke. La meg puste ut. La meg nyte.

La meg være takknemlig for at jeg har en kropp som er frisk og som fungerer. La meg være takknemlig for at jeg har en mage som er akkurat passe stor nok til at lungene mine utvider seg og trekker seg sammen i det jeg puster inn luften i dette fantastiske universet vi lever i.

